Мэрия из ХМАО потратит миллион рублей на замену депутата-наркомана

В Урае администрация города планирует потратить около миллиона рублей на проведение довыборов в местную думу. Мандат стал вакантным после ухода депутата Артема Кукушкина, которого покинул думу из-за скандала с наркотиками. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.
«Депутаты уже согласовали расходы. Выборы нужны, чтобы до конца созыва — около года — мандат не оставался пустым. Затем пройдут основные выборы», — сообщил URA.RU собеседник, знакомый с ситуацией.
Ранее URA.RU писало, что на данный момент местные власти уже провели анкетирование среди жителей города, чтобы узнать о каком из возможных кандидатов в депутаты они слышали раньше. В списке было представлено 7 потенциальных кандидатов. Источник агентства предположил, что самый вероятный реальный кандидат из них — председатель ТОС Шаимский Марина Ефимова, которая стала часто появляться на мероприятиях «Единой России». Однако в списке также есть местный бизнесмен Михаил Гнетов и его сын Егор.
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