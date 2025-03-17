17 марта 2025

Мэрия из ХМАО потратит миллион рублей на замену депутата-наркомана

© Служба новостей «URA.RU»
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В Урае на довыборы в местную думу потратят почти миллион рублей
В Урае на довыборы в местную думу потратят почти миллион рублей Фото:

В Урае администрация города планирует потратить около миллиона рублей на проведение довыборов в местную думу. Мандат стал вакантным после ухода депутата Артема Кукушкина, которого покинул думу из-за скандала с наркотиками. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

«Депутаты уже согласовали расходы. Выборы нужны, чтобы до конца созыва — около года — мандат не оставался пустым. Затем пройдут основные выборы», — сообщил URA.RU собеседник, знакомый с ситуацией.

Ранее URA.RU писало, что на данный момент местные власти уже провели анкетирование среди жителей города, чтобы узнать о каком из возможных кандидатов в депутаты они слышали раньше. В списке было представлено 7 потенциальных кандидатов. Источник агентства предположил, что самый вероятный реальный кандидат из них — председатель ТОС Шаимский Марина Ефимова, которая стала часто появляться на мероприятиях «Единой России». Однако в списке также есть местный бизнесмен Михаил Гнетов и его сын Егор.

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В Урае администрация города планирует потратить около миллиона рублей на проведение довыборов в местную думу. Мандат стал вакантным после ухода депутата Артема Кукушкина, которого покинул думу из-за скандала с наркотиками. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «Депутаты уже согласовали расходы. Выборы нужны, чтобы до конца созыва — около года — мандат не оставался пустым. Затем пройдут основные выборы», — сообщил URA.RU собеседник, знакомый с ситуацией. Ранее URA.RU писало, что на данный момент местные власти уже провели анкетирование среди жителей города, чтобы узнать о каком из возможных кандидатов в депутаты они слышали раньше. В списке было представлено 7 потенциальных кандидатов. Источник агентства предположил, что самый вероятный реальный кандидат из них — председатель ТОС Шаимский Марина Ефимова, которая стала часто появляться на мероприятиях «Единой России». Однако в списке также есть местный бизнесмен Михаил Гнетов и его сын Егор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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