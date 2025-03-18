Тюменец изнасиловал женщину и угрожал ее убить

Мужчина душил и бил женщину
Житель деревни Пелевино Тюменской области изнасиловал и избил женщину, угрожая ей убийством. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Суд установил, что фигурант дела, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, применил к потерпевшей насилие. Бил руками, угрожая убийством, душил и совершил с ней половое сношение против ее воли», — сообщили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Мужчину арестовали, до 2 апреля он будет находиться в СИЗО.
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