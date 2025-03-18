С погибшим на СВО Кириллом Лазаревым простятся в Челябинской области

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О дате прощания с погибшим администрация округа уведомит дополнительно (архивное фото)
О дате прощания с погибшим администрация округа уведомит дополнительно (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С погибшим в ходе СВО 38-летним Кириллом Лазаревым из села Котлик простятся в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации Пластовского муниципального округа.

«С глубокой скорбью администрация сообщает о гибели нашего земляка-героя, участника специальной военной операции Лазарева Кирилла Владимировича, который родился 6 июля 1987 года в селе Котлик. О дате и времени прощания уведомим дополнительно», — сообщила пресс-служба муниципалитета в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Администрация выразила соболезнования семье и близким погибшего.

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С погибшим в ходе СВО 38-летним Кириллом Лазаревым из села Котлик простятся в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации Пластовского муниципального округа. «С глубокой скорбью администрация сообщает о гибели нашего земляка-героя, участника специальной военной операции Лазарева Кирилла Владимировича, который родился 6 июля 1987 года в селе Котлик. О дате и времени прощания уведомим дополнительно», — сообщила пресс-служба муниципалитета в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Администрация выразила соболезнования семье и близким погибшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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