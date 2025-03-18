С погибшим на СВО Кириллом Лазаревым простятся в Челябинской области

С погибшим в ходе СВО 38-летним Кириллом Лазаревым из села Котлик простятся в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации Пластовского муниципального округа.
«С глубокой скорбью администрация сообщает о гибели нашего земляка-героя, участника специальной военной операции Лазарева Кирилла Владимировича, который родился 6 июля 1987 года в селе Котлик. О дате и времени прощания уведомим дополнительно», — сообщила пресс-служба муниципалитета в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Администрация выразила соболезнования семье и близким погибшего.
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