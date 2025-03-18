Челябинский горнолыжный курорт объявил о закрытии сезона

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Горнолыжный центр Губаха. Пермь, сноуборд, сноубордист, зож, активный отдых, ГЛЦ Губаха, гора крестовая
Закрытие сезона на «Завьялихе» пройдет 22 марта Фото:

Горнолыжный курорт «Завьялиха» (Трехгорный, Челябинская область) объявил о закрытии сезона. Как сообщили в пресс-службе учреждения, в последний день работы проведут вечеринку с массовым спуском в купальниках и ди-джеем.

«Праздник, в честь закрытия сезона 22 марта. В программе: массовый спуск в купальниках и карнавальных костюмах, розыгрыши призов от ведущего, выступление ди-джея», — сообщили на официальной странице ГЛК в соцсети «ВКонтакте».

Из-за аномального потепления весна на месяц раньше наступила в нацпарке «Зигальга». Обычно март на тех территориях региона считался полноценным зимним месяцем.

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Горнолыжный курорт «Завьялиха» (Трехгорный, Челябинская область) объявил о закрытии сезона. Как сообщили в пресс-службе учреждения, в последний день работы проведут вечеринку с массовым спуском в купальниках и ди-джеем. «Праздник, в честь закрытия сезона 22 марта. В программе: массовый спуск в купальниках и карнавальных костюмах, розыгрыши призов от ведущего, выступление ди-джея», — сообщили на официальной странице ГЛК в соцсети «ВКонтакте». Из-за аномального потепления весна на месяц раньше наступила в нацпарке «Зигальга». Обычно март на тех территориях региона считался полноценным зимним месяцем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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