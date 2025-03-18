Челябинский горнолыжный курорт объявил о закрытии сезона

Горнолыжный курорт «Завьялиха» (Трехгорный, Челябинская область) объявил о закрытии сезона. Как сообщили в пресс-службе учреждения, в последний день работы проведут вечеринку с массовым спуском в купальниках и ди-джеем.
«Праздник, в честь закрытия сезона 22 марта. В программе: массовый спуск в купальниках и карнавальных костюмах, розыгрыши призов от ведущего, выступление ди-джея», — сообщили на официальной странице ГЛК в соцсети «ВКонтакте».
Из-за аномального потепления весна на месяц раньше наступила в нацпарке «Зигальга». Обычно март на тех территориях региона считался полноценным зимним месяцем.
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