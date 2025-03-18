Развлечения Туризм Челябинский горнолыжный курорт объявил о закрытии сезона 18 марта 2025 в 17:05 Размер текста - 17 + Закрытие сезона на «Завьялихе» пройдет 22 марта Фото: Сергей Русанов © URA.RU Горнолыжный курорт «Завьялиха» (Трехгорный, Челябинская область) объявил о закрытии сезона. Как сообщили в пресс-службе учреждения, в последний день работы проведут вечеринку с массовым спуском в купальниках и ди-джеем. «Праздник, в честь закрытия сезона 22 марта. В программе: массовый спуск в купальниках и карнавальных костюмах, розыгрыши призов от ведущего, выступление ди-джея», — сообщили на официальной странице ГЛК в соцсети «ВКонтакте». Из-за аномального потепления весна на месяц раньше наступила в нацпарке «Зигальга». Обычно март на тех территориях региона считался полноценным зимним месяцем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Горнолыжный курорт «Завьялиха» (Трехгорный, Челябинская область) объявил о закрытии сезона. Как сообщили в пресс-службе учреждения, в последний день работы проведут вечеринку с массовым спуском в купальниках и ди-джеем. «Праздник, в честь закрытия сезона 22 марта. В программе: массовый спуск в купальниках и карнавальных костюмах, розыгрыши призов от ведущего, выступление ди-джея», — сообщили на официальной странице ГЛК в соцсети «ВКонтакте». Из-за аномального потепления весна на месяц раньше наступила в нацпарке «Зигальга». Обычно март на тех территориях региона считался полноценным зимним месяцем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям