В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области весна наступила на три недели раньше. Обычно март там — это полноценный месяц зимы, сообщила пресс-служба нацпарка.
«Весна в этом году опережает свой же график чуть ли не на три недели. Обычно март в национальном парке — полноценный зимний месяц», — сообщила пресс-служба нацпарка «Зигальга», который расположен в Катав-Ивановском районе. Информация размещена в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
К посту приложены фотографии, сделанный с разницей в пару дней. На одном снимке река Юрюзань еще полностью скрыта под снегом. На втором уже видно, как сугробы почти растаяли.
По народному календарю сегодня Герасим-грачевник, когда предки по поведению птиц определяли, какой будет погода. «Прилет грачей гарантирует полное таяние снега через месяц. И хотя эти птицы на Южном Урале уже появились, холода и метели могут вернуться и в мае, и даже в июне», — добавили в пресс-службе нацпарка.
Разрушение ледового покрова на реках и озерах в 2025 году в Челябинской области ожидается в конце марта-начале апреля, заявил ранее губернатор Алексей Текслер. Снега в регионе за прошедшую зиму выпало меньше, чем в прошлом году, но прохождение паводка будет во многом зависеть от скорости его таяния и осадков в этот период.
В минувшие выходные на юге Челябинской области паводок затопил дорогу. В Нагайбакском районе около села Фершампенуаз образовался перелив через автомобильную дорогу, сообщила местная газета «Всходы».
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