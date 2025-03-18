На территории исторического заповедника «Аркаим» 18 марта началось половодье. Как сообщили URA.RU в пресс-службе учреждения, паводок отрезал дорогу к поселку Александровский.
«В Александровку пока еще можно проехать на большом тракторе, но вода продолжает прибывать, и в ближайшее время даже эта техника окажется бессильной», — уточнил местный геолог-экскурсовод Аркадий Шохин.
Половодье в Челябинской области началось на две недели раньше ожидаемой даты. В регионе введен режим повышенной готовности спецслужб, часть районов уже коснулось подтопление. URA.RU следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
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