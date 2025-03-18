Происшествия В челябинский заповедник «Аркаим» пришел паводок. Фото, видео 18 марта 2025 в 17:27 Размер текста - 17 + Половодье отрезало поселок Александровский от «большой земли» Фото: Анна Журавлева © URA.RU новость из сюжета Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году На территории исторического заповедника «Аркаим» 18 марта началось половодье. Как сообщили URA.RU в пресс-службе учреждения, паводок отрезал дорогу к поселку Александровский. «В Александровку пока еще можно проехать на большом тракторе, но вода продолжает прибывать, и в ближайшее время даже эта техника окажется бессильной», — уточнил местный геолог-экскурсовод Аркадий Шохин. Половодье в Челябинской области началось на две недели раньше ожидаемой даты. В регионе введен режим повышенной готовности спецслужб, часть районов уже коснулось подтопление. URA.RU следит за развитием событий в онлайн-трансляции. Паводок отрезал дорогу к поселку Александровский фото: пресс-служба заповедника «Аркаим» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На территории исторического заповедника «Аркаим» 18 марта началось половодье. Как сообщили URA.RU в пресс-службе учреждения, паводок отрезал дорогу к поселку Александровский. «В Александровку пока еще можно проехать на большом тракторе, но вода продолжает прибывать, и в ближайшее время даже эта техника окажется бессильной», — уточнил местный геолог-экскурсовод Аркадий Шохин. Половодье в Челябинской области началось на две недели раньше ожидаемой даты. В регионе введен режим повышенной готовности спецслужб, часть районов уже коснулось подтопление. URA.RU следит за развитием событий в онлайн-трансляции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям