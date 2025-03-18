В челябинский заповедник «Аркаим» пришел паводок. Фото, видео

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паводок Чебаркульский район, паводок
Половодье отрезало поселок Александровский от «большой земли» Фото:
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Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

На территории исторического заповедника «Аркаим» 18 марта началось половодье. Как сообщили URA.RU в пресс-службе учреждения, паводок отрезал дорогу к поселку Александровский.

«В Александровку пока еще можно проехать на большом тракторе, но вода продолжает прибывать, и в ближайшее время даже эта техника окажется бессильной», — уточнил местный геолог-экскурсовод Аркадий Шохин.

Половодье в Челябинской области началось на две недели раньше ожидаемой даты. В регионе введен режим повышенной готовности спецслужб, часть районов уже коснулось подтопление. URA.RU следит за развитием событий в онлайн-трансляции.

Паводок отрезал дорогу к поселку Александровский
Паводок отрезал дорогу к поселку Александровский

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На территории исторического заповедника «Аркаим» 18 марта началось половодье. Как сообщили URA.RU в пресс-службе учреждения, паводок отрезал дорогу к поселку Александровский. «В Александровку пока еще можно проехать на большом тракторе, но вода продолжает прибывать, и в ближайшее время даже эта техника окажется бессильной», — уточнил местный геолог-экскурсовод Аркадий Шохин. Половодье в Челябинской области началось на две недели раньше ожидаемой даты. В регионе введен режим повышенной готовности спецслужб, часть районов уже коснулось подтопление. URA.RU следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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