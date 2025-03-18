Губернатор Ненецкого округа уходит на новую работу

Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил сегодня о своем уходе с занимаемой должности. Став главой региона шесть лет назад, Бездудный активно занимался развитием округа, особенно уделяя внимание улучшению условий жизни местного населения.
«Сегодня ровно 6 лет, как тружусь в регионе. Моя жизнь на севере была посвящена главному богатству — людям. Мы вместе с вами сделали, чтобы регион рос и развивался. Я благодарен всем. Я перехожу на новую работу. Но сердце с вами. Где северное сияние, мороз, бескрайняя тундра и вы. Желаю региону процветания», — сказал он в видео, опубликованном в его telegram-канале.
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