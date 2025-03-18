Губернатор Ненецкого округа уходит на новую работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бездудный покинул пост главы НАО
Бездудный покинул пост главы НАО Фото:

Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил сегодня о своем уходе с занимаемой должности. Став главой региона шесть лет назад, Бездудный активно занимался развитием округа, особенно уделяя внимание улучшению условий жизни местного населения.

«Сегодня ровно 6 лет, как тружусь в регионе. Моя жизнь на севере была посвящена главному богатству — людям. Мы вместе с вами сделали, чтобы регион рос и развивался. Я благодарен всем. Я перехожу на новую работу. Но сердце с вами. Где северное сияние, мороз, бескрайняя тундра и вы. Желаю региону процветания», — сказал он в видео, опубликованном в его telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил сегодня о своем уходе с занимаемой должности. Став главой региона шесть лет назад, Бездудный активно занимался развитием округа, особенно уделяя внимание улучшению условий жизни местного населения. «Сегодня ровно 6 лет, как тружусь в регионе. Моя жизнь на севере была посвящена главному богатству — людям. Мы вместе с вами сделали, чтобы регион рос и развивался. Я благодарен всем. Я перехожу на новую работу. Но сердце с вами. Где северное сияние, мороз, бескрайняя тундра и вы. Желаю региону процветания», — сказал он в видео, опубликованном в его telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...