Дорогу около популярного курорта в Челябинской области может затопить. Фото

Дорогу около «Завьялихи» в Челябинской области может затопить
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На реке Юрюзань тоже начался ледоход (архивное фото)
На реке Юрюзань тоже начался ледоход (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

В Челябинской области может затопить дорогу в районе горы Завьялиха, где находится популярный горнолыжный курорт. Об этом сообщила пресс-служба специального управления ФПС № 10 МЧС России.

«На реке Юрюзань начался активный ледоход. Возможно подтопление территории садового товарищества „Заречье“ ниже пешеходного моста через реку, а также временной объездной дороги через Бахтиаров ручей (район горы Завьялиха)», — сообщила пресс-служба ведомства на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас уровень воды на реке Юрюзань не достигает критичных отметок. Но жителей города Трехгорный, где проходит река, просят не выходить на берег и не оставлять без присмотра детей около реки.

В Челябинской области на две недели раньше предполагаемого срока начался паводок. Ситуацию осложняет дождь. Наиболее сложная обстановка с паводком в Нагайбакском и Ашинском районах, где подтоплены жилые дома.

Обстановка на реке Юрюзань в ЗАТО Трехгорный 18 марта
Обстановка на реке Юрюзань в ЗАТО Трехгорный 18 марта
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В Челябинской области может затопить дорогу в районе горы Завьялиха, где находится популярный горнолыжный курорт. Об этом сообщила пресс-служба специального управления ФПС № 10 МЧС России. «На реке Юрюзань начался активный ледоход. Возможно подтопление территории садового товарищества „Заречье“ ниже пешеходного моста через реку, а также временной объездной дороги через Бахтиаров ручей (район горы Завьялиха)», — сообщила пресс-служба ведомства на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Сейчас уровень воды на реке Юрюзань не достигает критичных отметок. Но жителей города Трехгорный, где проходит река, просят не выходить на берег и не оставлять без присмотра детей около реки. В Челябинской области на две недели раньше предполагаемого срока начался паводок. Ситуацию осложняет дождь. Наиболее сложная обстановка с паводком в Нагайбакском и Ашинском районах, где подтоплены жилые дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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