В Челябинской области может затопить дорогу в районе горы Завьялиха, где находится популярный горнолыжный курорт. Об этом сообщила пресс-служба специального управления ФПС № 10 МЧС России.
«На реке Юрюзань начался активный ледоход. Возможно подтопление территории садового товарищества „Заречье“ ниже пешеходного моста через реку, а также временной объездной дороги через Бахтиаров ручей (район горы Завьялиха)», — сообщила пресс-служба ведомства на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас уровень воды на реке Юрюзань не достигает критичных отметок. Но жителей города Трехгорный, где проходит река, просят не выходить на берег и не оставлять без присмотра детей около реки.
В Челябинской области на две недели раньше предполагаемого срока начался паводок. Ситуацию осложняет дождь. Наиболее сложная обстановка с паводком в Нагайбакском и Ашинском районах, где подтоплены жилые дома.
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