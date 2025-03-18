Председателя Челябинского облсуда Малашковца переназначили на второй срок

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Вячеслава Малашковца переназначили председателем Челябинского облсуда еще на один шестилетний срок
Вячеслава Малашковца переназначили председателем Челябинского облсуда еще на один шестилетний срок Фото:

Председатель Челябинского областного суда Вячеслав Малашковец остался в должности на второй срок. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Челябинского областного суда Малашковца Вячеслава Владимировича», — говорится в указе. Документ подписан президентом РФ.

Ранее кандидатуру Малашковца одобрила Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС). Председателю Челябинского облсуда 57 лет. В 1994 году он окончил Свердловскую юридическую академию. С 1993 по 1998 год служил в ГУВД по Свердловской области, затем в судебных органах. В мае 2015 года вернулся в Челябинск и стал заместителем председателя Челябинского облсуда. В апреле 2019 года президент Владимир Путин назначил его председателем суда.

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Председатель Челябинского областного суда Вячеслав Малашковец остался в должности на второй срок. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Челябинского областного суда Малашковца Вячеслава Владимировича», — говорится в указе. Документ подписан президентом РФ. Ранее кандидатуру Малашковца одобрила Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС). Председателю Челябинского облсуда 57 лет. В 1994 году он окончил Свердловскую юридическую академию. С 1993 по 1998 год служил в ГУВД по Свердловской области, затем в судебных органах. В мае 2015 года вернулся в Челябинск и стал заместителем председателя Челябинского облсуда. В апреле 2019 года президент Владимир Путин назначил его председателем суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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