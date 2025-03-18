Челябинцев предупредили об эвакуации машин во дворах домов возле арены «Трактор»

Челябинцев и гостей города просят не парковать машины во дворах ледовой арены «Трактор». В городском ГИБДД предупредили, что при нарушении ПДД автомобили будут эвакуированы.
«Убедительная просьба не парковать свои транспортные средства во дворах домой вблизи ледовой арены „Трактор“. Сотрудниками Госавтоинспекции при выявлении нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств будет производиться эвакуация на специализированную стоянку», — уточнили в пресс-службе ведомства.
«Трактор» вышел в плей-офф Кубка Гагарина первым из клубов Восточной конференции КХЛ. Игры плей-офф начнутся с домашних матчей с 26 марта.
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