«Ничего не видно»: Путин посмеялся над размерами «Большой семерки»

На съезде Российских промышленников и предпринимателей, президент России Владимир Путин выразил свое недоумение по поводу названия группы G7, известной как «Большая семерка». Он заявил, что такое название не соответствует действительным размерам данного объединения стран.
«Почему „семерка“ (G7) большая, непонятно, чего там большого? На карте ничего не видно», — сказал Путин. Прямой эфир со съезда Российских промышленников и предпринимателей транслировался на канале «Россия-24».
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