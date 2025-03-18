«Ничего не видно»: Путин посмеялся над размерами «Большой семерки»

Путин посмеялся над размерами «Большой семерки»
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Путин пошутил про «Большую семерку»
Путин пошутил про «Большую семерку» Фото:

На съезде Российских промышленников и предпринимателей, президент России Владимир Путин выразил свое недоумение по поводу названия группы G7, известной как «Большая семерка». Он заявил, что такое название не соответствует действительным размерам данного объединения стран.

«Почему „семерка“ (G7) большая, непонятно, чего там большого? На карте ничего не видно», — сказал Путин. Прямой эфир со съезда Российских промышленников и предпринимателей транслировался на канале «Россия-24».

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На съезде Российских промышленников и предпринимателей, президент России Владимир Путин выразил свое недоумение по поводу названия группы G7, известной как «Большая семерка». Он заявил, что такое название не соответствует действительным размерам данного объединения стран. «Почему „семерка“ (G7) большая, непонятно, чего там большого? На карте ничего не видно», — сказал Путин. Прямой эфир со съезда Российских промышленников и предпринимателей транслировался на канале «Россия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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