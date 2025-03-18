Путин объявил о возвращении иностранного бизнеса

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Владимир Путин заявил о необходимости рассмотреть возвращение иностранных компаний в Россию уже сейчас
Владимир Путин заявил о необходимости рассмотреть возвращение иностранных компаний в Россию уже сейчас Фото:
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Российский президент Владимир Путин анонсировал возвращение в страну ряда зарубежных компаний. По его словам, некоторые из них готовы вернуться.

«Некоторые ушедшие из России компании собираются вернуться, мы знаем об этом. Есть компании, кто сохранил персонал и технологии», — подчеркнул Путин на съезде Российских промышленников и предпринимателей. Он предложил рассмотреть возможность потенциального возвращения иностранных компаний на территорию РФ.

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Российский президент Владимир Путин анонсировал возвращение в страну ряда зарубежных компаний. По его словам, некоторые из них готовы вернуться. «Некоторые ушедшие из России компании собираются вернуться, мы знаем об этом. Есть компании, кто сохранил персонал и технологии», — подчеркнул Путин на съезде Российских промышленников и предпринимателей. Он предложил рассмотреть возможность потенциального возвращения иностранных компаний на территорию РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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