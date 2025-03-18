Пермский медуниверситет отсудил сотни тысяч у бывшей студентки, отчисленной за неуспеваемость

Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А Вагнера (ПГМУ) подал в суд на свою бывшую студентку Юлию Некрасову. Вуз потребовал возврата денежных средств, потраченных на ее обучение. Как следует из решения Соликамского суда, между минздравом Пермского края, ПГМУ и Некрасовой был заключен договор о целевом обучении. По его окончании девушка должна была устроиться на работу в городскую детскую больницу Соликамска, однако Некрасову отчислили из вуза за неуспеваемость.
«В связи с неисполнением обязательств по разделу „5“ договора ФГБОУ ВО ПГМУ им.академика Е.А.Вагнера направило в адрес Некрасовой Ю.В. требование от 01 сентября 2022 года о выплате штрафа в размере 369 782 руб. и установлен срок для оплаты — не позднее 12 месяцев со дня получения требования. Требование Некрасовой Ю.В. направлено по адресу регистрации, возвращено отправителю из-за истечения срока хранения в почтовом отделении. ФГБОУ ВО ПГМУ им.академика Е.А.Вагнера Минздрава России на дату подачи искового заявления произвело перерасчет суммы штрафа, который составил 438 256,45 рублей, » — говорится в решении суда.
Суд удовлетворил исковые требования вуза, постановив взыскать с Некрасовой указанную сумму. Ранее министерство здравоохранения Пермского края также подало в суд на студентов-целевиков Кристину Смирнову и Павла Хлебникова с требованием взыскать с них деньги. Ведомство оплачивало обучение медиков, которые после окончания учебы в университете не отработали в больнице, как было предуспотрено договором.
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