Челябинский депутат Ботов поддержал идею введения в школах военной подготовки с пятого класса

Депутат Ботов: НВП — это не обучение детей воевать, а навыки безопасности
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Ботов отметил, что граждане должны быть готовы к любым ситуациям
Ботов отметил, что граждане должны быть готовы к любым ситуациям Фото:

Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов поддержал предложение депутата Госдумы Виктора Водолацкого о введении начальной военной подготовки (НВП) в школах с пятого класса. Как сообщил Ботов URA.RU, в современных реалиях, когда западные страны проявляют агрессию, население должно обладать базовыми знаниями в области безопасности.

«Я считаю, наше население должно обладать начальными знаниями военной подготовки, а обучать этому необходимо уже в школьном возрасте. В наше время, когда запад проявляют агрессию по отношению к нашей стране, граждане должны быть готовы ко всему», — заявил Ботов.

Депутат подчеркнул, что НВП не подразумевает обучение детей военному делу. Подготовка нацелена на формирование навыков поведения в критических ситуациях.

«НВП — это не обучение детей воевать, а возможность научить действиям в экстренных ситуациях. Например, как действовать, если услышали сигнал воздушной тревоги, где находится ближайшее укрытие и как оказать первую помощь», — подчеркнул Ботов.

Ботов также отметил, что в его школьные годы был предмет Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Депутат также предложил рассмотреть возможность расширения учебного курса ОБЖ и включения в него элементов НВП.

Инициатива о введении НВП в школах была озвучена первым зампредом комитета Госдумы по делам СНГ Виктором Водолацким. Он считает, что с пятого класса школьников необходимо обучать оказанию первой помощи и действиям при воздушной атаке. Водолацкий отметил, что события в Курской области показали недостаточный уровень подготовки населения к подобным ситуациям.

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Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов поддержал предложение депутата Госдумы Виктора Водолацкого о введении начальной военной подготовки (НВП) в школах с пятого класса. Как сообщил Ботов URA.RU, в современных реалиях, когда западные страны проявляют агрессию, население должно обладать базовыми знаниями в области безопасности. «Я считаю, наше население должно обладать начальными знаниями военной подготовки, а обучать этому необходимо уже в школьном возрасте. В наше время, когда запад проявляют агрессию по отношению к нашей стране, граждане должны быть готовы ко всему», — заявил Ботов. Депутат подчеркнул, что НВП не подразумевает обучение детей военному делу. Подготовка нацелена на формирование навыков поведения в критических ситуациях. «НВП — это не обучение детей воевать, а возможность научить действиям в экстренных ситуациях. Например, как действовать, если услышали сигнал воздушной тревоги, где находится ближайшее укрытие и как оказать первую помощь», — подчеркнул Ботов. Ботов также отметил, что в его школьные годы был предмет Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Депутат также предложил рассмотреть возможность расширения учебного курса ОБЖ и включения в него элементов НВП. Инициатива о введении НВП в школах была озвучена первым зампредом комитета Госдумы по делам СНГ Виктором Водолацким. Он считает, что с пятого класса школьников необходимо обучать оказанию первой помощи и действиям при воздушной атаке. Водолацкий отметил, что события в Курской области показали недостаточный уровень подготовки населения к подобным ситуациям.
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Ссылки по теме
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