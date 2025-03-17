В России предложили ввести военную подготовку в школах с пятого класса

Депутат Водолацкий: военная подготовка должна преподаваться с пятого класса
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В России хотят преподавать детям военную подготовку со средней школы
В России хотят преподавать детям военную подготовку со средней школы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России предложили начать обучение школьников начальной военной подготовке с пятого класса. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, такие меры необходимы, чтобы обучить детей оказанию первой медицинской помощи и действиям при воздушной атаке. Володацкий считает, что так школьники научатся защищать себя и близких.

«После событий в Курской области нам необходимо возрождать в школах начальную военную подготовку, потому что дети должны себя обезопасить, свою семью. Поэтому нам нужно в каждой школе начиная с 5 класса, не 9-10, а с 5 класса начинать начальную военную подготовку», — сказал Водолацкий, уточнив, что, при одобрении инициативы, население страны будет готово к любым возможным провокациям. Его слова передает ТАСС.

Депутат также подчеркнул, что до событий на Украине и в Курской области уровень знаний населения о первой помощи и защите от дронов был недостаточен. В настоящее время подобные образовательные мероприятия также проводятся в центре под названием «Воин». «По белгородскому филиалу центра „Воин“ можно определить, что наши курсанты уже спасли не одного человека, который истекал кровью, а они, оказали первую помощью, помогли добраться до больницы», — уточнил Водолацкий.

Ранее ВС РФ осуществили масштабное контрнаступление в Курской области, рядом с украинской границей, в районе города Суджа. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, освобождение региона будет завершено в ближайшее время. ВСУ предпринимают попытки сбежать с российских территорий. 

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В России предложили начать обучение школьников начальной военной подготовке с пятого класса. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, такие меры необходимы, чтобы обучить детей оказанию первой медицинской помощи и действиям при воздушной атаке. Володацкий считает, что так школьники научатся защищать себя и близких. «После событий в Курской области нам необходимо возрождать в школах начальную военную подготовку, потому что дети должны себя обезопасить, свою семью. Поэтому нам нужно в каждой школе начиная с 5 класса, не 9-10, а с 5 класса начинать начальную военную подготовку», — сказал Водолацкий, уточнив, что, при одобрении инициативы, население страны будет готово к любым возможным провокациям. Его слова передает ТАСС. Депутат также подчеркнул, что до событий на Украине и в Курской области уровень знаний населения о первой помощи и защите от дронов был недостаточен. В настоящее время подобные образовательные мероприятия также проводятся в центре под названием «Воин». «По белгородскому филиалу центра „Воин“ можно определить, что наши курсанты уже спасли не одного человека, который истекал кровью, а они, оказали первую помощью, помогли добраться до больницы», — уточнил Водолацкий. Ранее ВС РФ осуществили масштабное контрнаступление в Курской области, рядом с украинской границей, в районе города Суджа. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, освобождение региона будет завершено в ближайшее время. ВСУ предпринимают попытки сбежать с российских территорий. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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