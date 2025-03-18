В Перми возбуждено уголовное дело по факту убийства пенсионерки молотком

В Орджоникидзевском районе краевой столицы следственными органами возбуждено уголовное дело по факту убийства пожилой пермячки молотком. В минздраве редакции подтвердили, что пострадавшая женщина в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована в медучреждение. Позже, несмотря на усилия медиков, она скончалась.
«Дело классифицировано, как убийство из корыстных побуждений или по найму, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения лица, совершившего преступление», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.
Следователями проведен осмотр места происшествия, проводятся судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в аппарате ведомства.
URA.RU сообщало подробности инцидента. Все произошло в квартире на Карбышева, 84а. В квартиру к пожилой пермячке ворвалась некая женщина и нанесла ей несколько ударов молотком по голове. В это время она требовала деньги. Забрав 2 тысячи рублей, она сбежала. Пенсионерку с открытой черепно-мозговой травмой, перелом черепа, рублеными ранами лба и головы отвезли в реанимацию.
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