В Перми возбуждено уголовное дело по факту убийства пенсионерки молотком

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Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поимке преступника
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поимке преступника Фото:

В Орджоникидзевском районе краевой столицы следственными органами возбуждено уголовное дело по факту убийства пожилой пермячки молотком. В минздраве редакции подтвердили, что пострадавшая женщина в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована в медучреждение. Позже, несмотря на усилия медиков, она скончалась.

«Дело классифицировано, как убийство из корыстных побуждений или по найму, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения лица, совершившего преступление», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.

Следователями проведен осмотр места происшествия, проводятся судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в аппарате ведомства.

URA.RU сообщало подробности инцидента. Все произошло в квартире на Карбышева, 84а. В квартиру к пожилой пермячке ворвалась некая женщина и нанесла ей несколько ударов молотком по голове. В это время она требовала деньги. Забрав 2 тысячи рублей, она сбежала. Пенсионерку с открытой черепно-мозговой травмой, перелом черепа, рублеными ранами лба и головы отвезли в реанимацию.

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В Орджоникидзевском районе краевой столицы следственными органами возбуждено уголовное дело по факту убийства пожилой пермячки молотком. В минздраве редакции подтвердили, что пострадавшая женщина в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована в медучреждение. Позже, несмотря на усилия медиков, она скончалась. «Дело классифицировано, как убийство из корыстных побуждений или по найму, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения лица, совершившего преступление», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале. Следователями проведен осмотр места происшествия, проводятся судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в аппарате ведомства. URA.RU сообщало подробности инцидента. Все произошло в квартире на Карбышева, 84а. В квартиру к пожилой пермячке ворвалась некая женщина и нанесла ей несколько ударов молотком по голове. В это время она требовала деньги. Забрав 2 тысячи рублей, она сбежала. Пенсионерку с открытой черепно-мозговой травмой, перелом черепа, рублеными ранами лба и головы отвезли в реанимацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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