Российские города за шесть лет избавят от перебоев с водой и отоплением

Российские города к 2030 году избавят от перебоев с водой и отоплением. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратсессии «Опережающее развитие дорожного хозяйства, коммунальной, социальной инфраструктуры и мастер-планы городов» призвал ускорить замену сетей. Обновлять нужно все — от труб до котельных, объяснила URA.RU зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
«Предстоит нарастить объемы работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Это касается также и коммунального хозяйства. Ежегодную замену сетей нужно довести до 2,5%, а для выхода на обновление — до 5%», — сказал Мишустин во вступительном слове.
Премьер подчеркнул, что важно значительно улучшить качество услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Такую задачу определил президент. Сотни объектов ЖКХ уже приведены в надлежащее состояние в рамках нацпроектов, добавил председатель правительства.
Мишустин отметил и другие результаты работы по обновлению инфраструктуры. «Созданы сотни миллионов квадратных метров жилья, десятки миллионов аварийного расселены, проложены тысячи километров дорог и приведены в надлежащее состояние действующие», — сказал премьер-министр. Также по всей стране появились новые детские сады, школы и медицинские учреждения — все, без чего невозможна комфортная жизнь в городах и селах.
Премьер подчеркнул, что мероприятия стартовавшего в этом году нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и других программ должны быть четко взаимоувязаны. «Только комплексный подход обеспечит сбалансированное социально-экономическое развитие российских территорий и поможет повысить качество жизни в опорных населенных пунктах в 2030 году, как это запланировано», — отметил Мишустин.
В список таких пунктов, утвержденный по поручению президента, вошли 2160 агломераций, административных центров, малых городов и поселений, в которых проживает почти три четверти жителей России. «Это инфраструктурный каркас России. Поэтому на них следует сконцентрировать усилия по повышению качества среды для жизни. Применить инструменты, направить на достижение этих целей финансовые — федеральные и региональные — ресурсы», — подчеркнул премьер.
Президент поставил задачу к 2030 году полностью обновить коммунальную инфраструктуру — на эти цели должно быть направлено 4,5 трлн рублей. Нужно комплексно восстановить всю систему, которая после советских времен много лет разрушалась и не ремонтировалась должным образом. Благодаря этому люди получат более качественные коммунальные услуги, комментирует Светлана Разворотнева.
«Для людей это означает отсутствие перебоев с тепло- и водоснабжением, теплые батареи, чистую воду из крана. На замедление роста коммунальных тарифов в ближайшее время вряд ли стоит надеяться, несмотря на то что модернизация объектов — это сокращение затрат на их использование в дальнейшем», — говорит депутат.
Обновления требуют не только трубы, но и котельные, очистные сооружения, источники водоснабжения. «Только комплексный подход даст результат. Нет смысла ремонтировать трубы, если котельная устарела и скоро перестанет давать тепло. Многое будет зависеть от финансирования. Регионам списывают часть бюджетных кредитов при условии, что эти деньги пойдут на решение проблем ЖКХ, однако этого недостаточно. Программа модернизации ЖКХ дает больше возможностей. Правда, решение, что и как модернизировать, принимают регионы, и часто получается, что деньги выделяют тем, кто грамотнее составляет заявки, а те, у кого самые серьезные проблемы, ничего не предпринимают. Сейчас правительство старается пересмотреть приоритеты, исходя из мониторинга аварий и других объективных критериев», — резюмировала Разворотнева.
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