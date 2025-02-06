Как в регионах снизят число коммунальных аварий

Правительство спишет бюджетные кредиты регионам ради обновления объектов ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Многие коммунальные сети устарели и требуют обновления, особенно сложная ситуация в малых населенных пунктах
Многие коммунальные сети устарели и требуют обновления, особенно сложная ситуация в малых населенных пунктах Фото:

Власти России нашли способ уменьшить количество коммунальных аварий. Регионам спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам, если они вложат не меньше половины этих денег в модернизацию сетей ЖКХ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 6 февраля. Коммуникации требуют срочной замены, а частные инвесторы готовы вкладываться только в крупные города, поэтому власти ищут источники финансирования, объяснила URA.RU зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Премьер-министр Михаил Мишустин до 1 марта ждет от регионов планы мероприятий, на которые они потратят высвобожденные деньги
Премьер-министр Михаил Мишустин до 1 марта ждет от регионов планы мероприятий, на которые они потратят высвобожденные деньги
Фото:

«Формирование современной инфраструктуры — одно из базовых условий для дальнейшего роста экономики. На это нацелены усилия федерального правительства и руководителей на местах. Однако выполнение столь масштабной задачи требует реализации комплексных программ, на которые необходимы ресурсы», — отметил Мишустин.

По поручению президента кабмин поможет субъектам федерации с решением этого вопроса, добавил премьер. Теперь регионы смогут списать две трети задолженности по бюджетным кредитам. Но для этого есть обязательное условие: не менее половины из этих сумм нужно будет направить на инфраструктурные проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а остальное — на поддержку инвестиций, покупку общественного транспорта, переселение людей из ветхоаварийного жилья, докапитализацию фондов развития промышленности, поддержку компаний, которые управляют территориями с преференциальными налоговыми режимами, развитие опорных населенных пунктов.

Председатель правительства попросил глав регионов до 1 марта представить документы в Минфин для заключения дополнительных соглашений. Держать вопрос на личном контроле Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину.
Износ коммунальных сетей растет, а бизнес не везде готов вкладываться в их обновление
Износ коммунальных сетей растет, а бизнес не везде готов вкладываться в их обновление
Фото:

Регионы освобождаются от погашения большей части задолженности по бюджетным кредитам, которая имелась у них по состоянию на 1 марта 2024 года, уточняют в пресс-службе правительства. Для этого в своих заявлениях они должны будут указать, на какие мероприятия направят высвобождаемые от списания деньги. Для регионов с невысокой бюджетной обеспеченностью предусмотрена возможность израсходовать средства на поддержку СВО и мероприятия новых нацпроектов.

Президент поставил задачу до 2030 года провести масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры страны. Сейчас ее состояние оставляет желать лучшего — многие объекты существуют еще с советских времен, срок их службы заканчивается или уже завершился, комментирует Светлана Разворотнева.

«Износ растет, коммунальных аварий очень много, и с этим нужно что-то делать. Часть средств на модернизацию правительство предоставляет регионам по очень низкой ставке. Дополнительно регионы поддерживали списанием две трети таких инфраструктурных кредитов. В целом, по оценкам Минстроя, около трети средств, требуемых на обновление ЖКХ, закроет федеральный бюджет, остальные деньги регионы должны найти сами», — говорит депутат.

Часть средств в обновление ЖКХ вкладывают частные инвесторы, но их интересуют прежде всего крупные города. Кроме того, не все направления ЖКХ привлекают бизнес: в теплоснабжение частный капитал вкладывают более охотно, чем в водоснабжение и водоотведение, где окупить инвестиции гораздо сложнее, говорит депутат. «Такие объекты приходится модернизировать за счет государства. Особенно это касается малых городов и сельской местности, где и теплоснабжение не является привлекательным для инвесторов», — добавила собеседница URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти России нашли способ уменьшить количество коммунальных аварий. Регионам спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам, если они вложат не меньше половины этих денег в модернизацию сетей ЖКХ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 6 февраля. Коммуникации требуют срочной замены, а частные инвесторы готовы вкладываться только в крупные города, поэтому власти ищут источники финансирования, объяснила URA.RU зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «Формирование современной инфраструктуры — одно из базовых условий для дальнейшего роста экономики. На это нацелены усилия федерального правительства и руководителей на местах. Однако выполнение столь масштабной задачи требует реализации комплексных программ, на которые необходимы ресурсы», — отметил Мишустин. По поручению президента кабмин поможет субъектам федерации с решением этого вопроса, добавил премьер. Теперь регионы смогут списать две трети задолженности по бюджетным кредитам. Но для этого есть обязательное условие: не менее половины из этих сумм нужно будет направить на инфраструктурные проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а остальное — на поддержку инвестиций, покупку общественного транспорта, переселение людей из ветхоаварийного жилья, докапитализацию фондов развития промышленности, поддержку компаний, которые управляют территориями с преференциальными налоговыми режимами, развитие опорных населенных пунктов. Регионы освобождаются от погашения большей части задолженности по бюджетным кредитам, которая имелась у них по состоянию на 1 марта 2024 года, уточняют в пресс-службе правительства. Для этого в своих заявлениях они должны будут указать, на какие мероприятия направят высвобождаемые от списания деньги. Для регионов с невысокой бюджетной обеспеченностью предусмотрена возможность израсходовать средства на поддержку СВО и мероприятия новых нацпроектов. Президент поставил задачу до 2030 года провести масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры страны. Сейчас ее состояние оставляет желать лучшего — многие объекты существуют еще с советских времен, срок их службы заканчивается или уже завершился, комментирует Светлана Разворотнева. Часть средств в обновление ЖКХ вкладывают частные инвесторы, но их интересуют прежде всего крупные города. Кроме того, не все направления ЖКХ привлекают бизнес: в теплоснабжение частный капитал вкладывают более охотно, чем в водоснабжение и водоотведение, где окупить инвестиции гораздо сложнее, говорит депутат. «Такие объекты приходится модернизировать за счет государства. Особенно это касается малых городов и сельской местности, где и теплоснабжение не является привлекательным для инвесторов», — добавила собеседница URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...