Как в регионах снизят число коммунальных аварий

Власти России нашли способ уменьшить количество коммунальных аварий. Регионам спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам, если они вложат не меньше половины этих денег в модернизацию сетей ЖКХ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 6 февраля. Коммуникации требуют срочной замены, а частные инвесторы готовы вкладываться только в крупные города, поэтому власти ищут источники финансирования, объяснила URA.RU зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
«Формирование современной инфраструктуры — одно из базовых условий для дальнейшего роста экономики. На это нацелены усилия федерального правительства и руководителей на местах. Однако выполнение столь масштабной задачи требует реализации комплексных программ, на которые необходимы ресурсы», — отметил Мишустин.
По поручению президента кабмин поможет субъектам федерации с решением этого вопроса, добавил премьер. Теперь регионы смогут списать две трети задолженности по бюджетным кредитам. Но для этого есть обязательное условие: не менее половины из этих сумм нужно будет направить на инфраструктурные проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а остальное — на поддержку инвестиций, покупку общественного транспорта, переселение людей из ветхоаварийного жилья, докапитализацию фондов развития промышленности, поддержку компаний, которые управляют территориями с преференциальными налоговыми режимами, развитие опорных населенных пунктов.
Председатель правительства попросил глав регионов до 1 марта представить документы в Минфин для заключения дополнительных соглашений. Держать вопрос на личном контроле Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину.
Регионы освобождаются от погашения большей части задолженности по бюджетным кредитам, которая имелась у них по состоянию на 1 марта 2024 года, уточняют в пресс-службе правительства. Для этого в своих заявлениях они должны будут указать, на какие мероприятия направят высвобождаемые от списания деньги. Для регионов с невысокой бюджетной обеспеченностью предусмотрена возможность израсходовать средства на поддержку СВО и мероприятия новых нацпроектов.
Президент поставил задачу до 2030 года провести масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры страны. Сейчас ее состояние оставляет желать лучшего — многие объекты существуют еще с советских времен, срок их службы заканчивается или уже завершился, комментирует Светлана Разворотнева.
«Износ растет, коммунальных аварий очень много, и с этим нужно что-то делать. Часть средств на модернизацию правительство предоставляет регионам по очень низкой ставке. Дополнительно регионы поддерживали списанием две трети таких инфраструктурных кредитов. В целом, по оценкам Минстроя, около трети средств, требуемых на обновление ЖКХ, закроет федеральный бюджет, остальные деньги регионы должны найти сами», — говорит депутат.
Часть средств в обновление ЖКХ вкладывают частные инвесторы, но их интересуют прежде всего крупные города. Кроме того, не все направления ЖКХ привлекают бизнес: в теплоснабжение частный капитал вкладывают более охотно, чем в водоснабжение и водоотведение, где окупить инвестиции гораздо сложнее, говорит депутат. «Такие объекты приходится модернизировать за счет государства. Особенно это касается малых городов и сельской местности, где и теплоснабжение не является привлекательным для инвесторов», — добавила собеседница URA.RU.
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