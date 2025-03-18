Жители Салехарда (ЯНАО) жалуются на скользкие тротуары и реагенты на городских дорогах. В социальных сетях множество гневных постов. Корреспондент URA.RU отправился на улицы города, чтобы лично пообщаться с жителями.
«Мой сын упал на дороге, где ездят автомобили, опасно, у меня сердце из груди выскочило. Лед появился из-за оттепели, в субботу воздух прогрелся до плюсовых значений», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница Салехарда.
Лед действительно лежит на улицах толстым слоем. Работник дорожного подрядчика пояснил, что в основном тротуары чистят тракторами, но техника не может справиться со слоем льда.
От источников агентству стало известно, что дороги окружной столицы посыпают в зависимости от температуры воздуха. Сегодня коммунальщики используют песчано-соляную смесь. Так как проезжую часть припорошил снег, понять, чем посыпают дороги, не удалось.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации города. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщило о гололеде, который парализовал движение на трасах в ЯНАО. В Тазовском районе отменили рейсовые автобусы из-за гололеда. В других муниципалитетах ЯНАО жители озабочены обледенелыми улицами.
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