Жители Салехарда жалуются на лед на тротуарах и реагенты на дорогах. Видео

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На скользких дорогах в ЯНАО падают люди
На скользких дорогах в ЯНАО падают люди Фото:

Жители Салехарда (ЯНАО) жалуются на скользкие тротуары и реагенты на городских дорогах. В социальных сетях множество гневных постов. Корреспондент URA.RU отправился на улицы города, чтобы лично пообщаться с жителями.

«Мой сын упал на дороге, где ездят автомобили, опасно, у меня сердце из груди выскочило. Лед появился из-за оттепели, в субботу воздух прогрелся до плюсовых значений», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница Салехарда. 

Лед действительно лежит на улицах толстым слоем. Работник дорожного подрядчика пояснил, что в основном тротуары чистят тракторами, но техника не может справиться со слоем льда. 

От источников агентству стало известно, что дороги окружной столицы посыпают в зависимости от температуры воздуха. Сегодня коммунальщики используют песчано-соляную смесь. Так как проезжую часть припорошил снег, понять, чем посыпают дороги, не удалось.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации города. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщило о гололеде, который парализовал движение на трасах в ЯНАО. В Тазовском районе отменили рейсовые автобусы из-за гололеда. В других муниципалитетах ЯНАО жители озабочены обледенелыми улицами.

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Жители Салехарда (ЯНАО) жалуются на скользкие тротуары и реагенты на городских дорогах. В социальных сетях множество гневных постов. Корреспондент URA.RU отправился на улицы города, чтобы лично пообщаться с жителями. «Мой сын упал на дороге, где ездят автомобили, опасно, у меня сердце из груди выскочило. Лед появился из-за оттепели, в субботу воздух прогрелся до плюсовых значений», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница Салехарда.  Лед действительно лежит на улицах толстым слоем. Работник дорожного подрядчика пояснил, что в основном тротуары чистят тракторами, но техника не может справиться со слоем льда.  От источников агентству стало известно, что дороги окружной столицы посыпают в зависимости от температуры воздуха. Сегодня коммунальщики используют песчано-соляную смесь. Так как проезжую часть припорошил снег, понять, чем посыпают дороги, не удалось. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации города. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщило о гололеде, который парализовал движение на трасах в ЯНАО. В Тазовском районе отменили рейсовые автобусы из-за гололеда. В других муниципалитетах ЯНАО жители озабочены обледенелыми улицами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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