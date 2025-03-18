Челябинская прокуратура открыла горячую линию для пострадавших от паводка

В прокуратуре Челябинской области начала работу горячая линия по вопросу прохождения весеннего паводка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в его telegram-канале.
«В целях защиты прав граждан, пострадавших в результате возникновения сложной паводковой ситуации, в прокуратуре Челябинской области организована работа „горячей линии“. Жители пострадавших территорий могут сообщить о нарушении прав по телефону: 8 (904) 932-66-93», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что в прокуратуре области, а также городскими и районными прокурорами проводится личный прием граждан по вопросам, связанным с прохождением паводка. Прием ведется ежедневно в будние дни в рабочее время (с 9:00 до 18:00 в пятницу до 16-45, перерыв на обед с 13-00 до 13-45).
Паводковая ситуация в регионе обострилась 18 марта. Пострадали семь районов региона.
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