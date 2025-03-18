Полиция ищет южанина, стрелявшего у храма в центре Екатеринбурга

Полиция разыскивает мужчину, который стрелял из пистолета возле храма Большой Златоуст в центре Екатеринбурга. Видео с ним разошлось по telegram-каналам вечером 18 марта. О том, что оно взято в работу, URA.RU рассказал официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.
«Руководством территориального ОВД, на чьей территории произошел этот инцидент, поручено провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью выяснения личности стрелявшего гражданина и принятия мер реагирования в соответствии с действующим законодательством нашей страны. В настоящее время оперуполномоченные уголовного розыска и участковые анализируют съемки с уличных камер видеонаблюдения, а также отрабатывают жителей микрорайона для установления возможных очевидцев или свидетелей произошедшего. По результатам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — сказал Горелых.
Когда именно произошел инцидент, неизвестно. Распространители видео утверждают, что готовится обращение на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По словам Горелых, сообщить полицейским любую информацию о герое видео можно по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД области 8 (343) 358-71-61 или по линии «02».
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