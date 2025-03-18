Кремль: 19 марта пройдет обмен пленными между РФ и Украиной

РФ и Украина проведут обмен пленными в формате 175 на 175
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия и Украина обменяются пленными в формате 175 на 175. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил Дональду Трампу во время переговоров.
«Путин проинформировал Трампа, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными 175 на 175 человек», — сообщает пресс-служба Кремля. Путин общался с Трампом 18 марта.
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