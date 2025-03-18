Кремль: 19 марта пройдет обмен пленными между РФ и Украиной

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РФ и Украина проведут обмен пленными в формате 175 на 175
РФ и Украина проведут обмен пленными в формате 175 на 175 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина обменяются пленными в формате 175 на 175. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил Дональду Трампу во время переговоров.

«Путин проинформировал Трампа, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными 175 на 175 человек», — сообщает пресс-служба Кремля. Путин общался с Трампом 18 марта. 

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Россия и Украина обменяются пленными в формате 175 на 175. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил Дональду Трампу во время переговоров. «Путин проинформировал Трампа, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными 175 на 175 человек», — сообщает пресс-служба Кремля. Путин общался с Трампом 18 марта. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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