Путин поддержал идею о частичном прекращении огня

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Владимир Путин поддержал идею Трампа о перемирии с Украиной, но затронул ряд нюансов
Владимир Путин поддержал идею Трампа о перемирии с Украиной, но затронул ряд нюансов Фото:
новость из сюжета
Телефонный разговор Путина и Трампа

Российский президент Владимир Путин во время разговора с Трампом по телефону поддержал идею о тридцатидневном перемирии между РФ и Украиной. Однако глава России вновь обратил внимание на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Соответствующие заявления публикует Кремль. 

«В контексте инициативы Трампа о перемирии <...> с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ», — следует из заявлений Кремля.

При этом Путин также обратил внимание на поведение Киева, который неоднократно саботировал переговоры. Президент РФ также затронул с Трампом преступления украинских военных на территории Курской области. 

Это вторая беседа Путина и Трампа за год. Второй разговор продлился около 2,5 часов. Помимо Украины лидеры государств также обсудили возможность экономического и энергетического сотрудничества между странами. 

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Российский президент Владимир Путин во время разговора с Трампом по телефону поддержал идею о тридцатидневном перемирии между РФ и Украиной. Однако глава России вновь обратил внимание на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Соответствующие заявления публикует Кремль.  «В контексте инициативы Трампа о перемирии <...> с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ», — следует из заявлений Кремля. При этом Путин также обратил внимание на поведение Киева, который неоднократно саботировал переговоры. Президент РФ также затронул с Трампом преступления украинских военных на территории Курской области.  Это вторая беседа Путина и Трампа за год. Второй разговор продлился около 2,5 часов. Помимо Украины лидеры государств также обсудили возможность экономического и энергетического сотрудничества между странами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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