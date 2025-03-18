Путин поддержал идею о частичном прекращении огня

Российский президент Владимир Путин во время разговора с Трампом по телефону поддержал идею о тридцатидневном перемирии между РФ и Украиной. Однако глава России вновь обратил внимание на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Соответствующие заявления публикует Кремль.
«В контексте инициативы Трампа о перемирии <...> с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ», — следует из заявлений Кремля.
При этом Путин также обратил внимание на поведение Киева, который неоднократно саботировал переговоры. Президент РФ также затронул с Трампом преступления украинских военных на территории Курской области.
Это вторая беседа Путина и Трампа за год. Второй разговор продлился около 2,5 часов. Помимо Украины лидеры государств также обсудили возможность экономического и энергетического сотрудничества между странами.
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