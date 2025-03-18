Челябинские энергетики объявили особый контроль из-за паводка

18 марта 2025 в 23:22 Размер текста - 17 +

Энергетики усиленно контролируют работу оборудования во время паводка Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году «Россети Урал» установили особый контроль за работой энергооборудования на западе Челябинской области в связи с высоким уровнем воды в реке Сим. В поселках Аминовка и Козинский в Ашинском районе, где он достиг критической отметки, происходят временные ограничения электроснабжения. Об этом заявили в пресс-службе компании. «По заявке МЧС энергетики челябинского филиала ПАО „Россети Урал“ вводят временные ограничения электроснабжения в населенных пунктах. Убедившись в безопасности функционирования оборудования, специалисты возобновляют подачу потребителям. Ситуация находится под контролем, каких-либо последствий для системной надежности электроснабжения нет», — подчеркнули в компании. Также энергетики напомнили, что при необходимости жители могут обращаться за консультацией по единому номеру 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный). В мессенджере Telegram информацию можно направить на номер +7-912-29-01-220. Как сообщало URA.RU ранее, в ночное время с 18 на 19 марта в Ашинском районе Челябинской области на реке Сим будут проходить взрывные работы. Их организуют для борьбы с ледовыми заторами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Россети Урал» установили особый контроль за работой энергооборудования на западе Челябинской области в связи с высоким уровнем воды в реке Сим. В поселках Аминовка и Козинский в Ашинском районе, где он достиг критической отметки, происходят временные ограничения электроснабжения. Об этом заявили в пресс-службе компании. «По заявке МЧС энергетики челябинского филиала ПАО „Россети Урал“ вводят временные ограничения электроснабжения в населенных пунктах. Убедившись в безопасности функционирования оборудования, специалисты возобновляют подачу потребителям. Ситуация находится под контролем, каких-либо последствий для системной надежности электроснабжения нет», — подчеркнули в компании. Также энергетики напомнили, что при необходимости жители могут обращаться за консультацией по единому номеру 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный). В мессенджере Telegram информацию можно направить на номер +7-912-29-01-220. Как сообщало URA.RU ранее, в ночное время с 18 на 19 марта в Ашинском районе Челябинской области на реке Сим будут проходить взрывные работы. Их организуют для борьбы с ледовыми заторами.