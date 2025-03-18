Общество ЖКХ и Городская среда Жителей затопленной Аши просят не пугаться взрывов 18 марта 2025 в 22:32 Размер текста - 17 + Специалисты проведут взрывные работы, чтобы предотвратить дальнейшие затопления Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году В ночное время с 18 на 19 марта в Ашинском районе Челябинской области на реке Сим будут проходить взрывные работы. Их организуют для борьбы с ледовыми заторами. Соответствующая информация появилась в telegram-канале администрации муниципалитета. «Для удаления ледовых заторов на реке Сим сегодня в ночное время будут проводиться мероприятия по ослаблению льда посредством взрывных работ. Надеемся на ваше понимание», — сообщается в telegram-канале администрации Ашинского муниципального района. Эти меры необходимы для предотвращения дальнейших возможных подтоплений на территории. Как сообщало URA.RU ранее, в затопленную вследствие паводка Ашу было решено направить группу саперов. Об этом в ходе заседания оперштаба рассказал губернатор Алексей Текслер. Тем временем уровень воды вышедшей из берегов реки Сим загнал местных жителей на крыши домов. Они дождались эвакуации силами сотрудников ГУ МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ночное время с 18 на 19 марта в Ашинском районе Челябинской области на реке Сим будут проходить взрывные работы. Их организуют для борьбы с ледовыми заторами. Соответствующая информация появилась в telegram-канале администрации муниципалитета. «Для удаления ледовых заторов на реке Сим сегодня в ночное время будут проводиться мероприятия по ослаблению льда посредством взрывных работ. Надеемся на ваше понимание», — сообщается в telegram-канале администрации Ашинского муниципального района. Эти меры необходимы для предотвращения дальнейших возможных подтоплений на территории. Как сообщало URA.RU ранее, в затопленную вследствие паводка Ашу было решено направить группу саперов. Об этом в ходе заседания оперштаба рассказал губернатор Алексей Текслер. Тем временем уровень воды вышедшей из берегов реки Сим загнал местных жителей на крыши домов. Они дождались эвакуации силами сотрудников ГУ МЧС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям