Пермский «Амкар» сокрушительно проиграл на сборах любительской команде

Пермский футбольный клуб «Амкар» потерпел крупное поражение от столичной любительской команды «Рома» со счетом 1:6 на учебно-тренировочных сборах в Краснодарском крае. В первом тайме пермяки пропустили четыре мяча. Единственный гол для «Амкара» забил Даниил Зуев на 82-й минуте.
«Да, получилась интересная игра. Хотя счет на сборах не самое важное, нам было неприятно. Игра не пошла, много ошибок в защите; нам назначили два пенальти. Команда сейчас под нагрузками, возможно, не настроились на соперника. Меня больше волнует не столько пропущенные мячи, сколько наши проблемы с реализацией моментов у чужих ворот. Будем делать выводы и двигаться дальше», — сказал главный тренер ФК «Амкар-Пермь» Андрей Блажко. Слова расстроенного итогом встречи тренера цитирует «Коммерсант-Прикамье».
До конца южных сборов «Амкар Пермь» проведет ещё четыре контрольных матча: 20 марта — с «Динамо» (Санкт-Петербург), 22 марта — с «Уралец-ТС» (Нижний Тагил), 23 марта — с «Звезда» (Санкт-Петербург) и 28 марта — с «Ностой» (Новотроицк).
Ранее URA.RU рассказывало, что в прошедшем сезоне пермяки не смогли выполнить поставленную задачу по выходу в дивизион А группы «серебро», ФК остался в третьей лиге дивизиона Б. Следом в тренерском штабе произошли кадровые перестановки. Свои контракты сохранили главный тренер Андрею Блажко и начальник команды Евгений Мелешин. Из «Амкара» при этом ушла треть игроков.
Президента клуба Валерия Чупракова сменил на посту бывший заместитель начальника УФСБ России по Пермскому краю Дмитрий Мартынов. Почти сразу после вступления в должность он стал единоличным исполнительным органом пермского АНО с правом финансовой подписи. У Чупракова таких полномочий не было.
Вылет в низшую лигу существенно сказался на доходах АНО «ФК „Амкар-Пермь“». По итогам 2024 года прибыль клуба сократилась в 28 раз
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