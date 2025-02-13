Вылет в низшую лигу обрушил финансовые показатели пермского «Амкара»

Вылет в низшую лигу существенно сказался на доходах АНО «ФК „Амкар-Пермь“». Прибыль клуба сократилась в 28 раз, указано в финансовом отчете за 2024 год.
«Чистая прибыль ФК „Амкар“ по итогу прошлого года сократилась с 8,3 млн до 289 тысяч рублей. Поступления в бюджет компании составили 145,2 млн рублей (годом ранее было 268,3 млн)», — на финансовую документацию ссылается «Коммерсант-Прикамье»
В отчетном периоде расходы на зарплату сократились незначительно. В прошлом году на эти цели израсходовали 79,7 млн рублей, что на 11 млн меньше, чем в 2023-м (90,5 млн рублей). Остаток средств на конец 2024 года — 4,4 млн рублей. Разница между доходами и расходами оказалась отрицательной — минус 19,7 млн рублей.
В пресс-службе красно-черных объяснили, что значительная разница в годовой выручке связана с различными уровнями спонсорской поддержки. Специалисты клуба добавили, что сейчас ведут переговоры с потенциальными инвесторами. «Амкар» рассчитывает, что бюджет этого года будет не меньше, чем в предыдущем.
В прошедшем сезоне пермяки не смогли выполнить поставленную задачу по выходу в дивизион А группы «серебро», ФК остался в третьей лиге дивизиона Б. Следом в тренерском штабе произошли кадровые перестановки. Свои контракты сохранили главный тренер Андрею Блажко и начальник команды Евгений Мелешин. Из «Амкара» при этом ушла треть игроков.
Президента клуба Валерия Чупракова сменил на посту бывший заместитель начальника УФСБ России по Пермскому краю Дмитрий Мартынов. Почти сразу после вступления в должность он стал единоличным исполнительным органом пермского АНО с правом финансовой подписи. У Чупракова таких полномочий не было.
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