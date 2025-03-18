Правительство РФ нашло способ защитить россиян от мошенников с помощью ИИ

Россиянам предложили установить сервис, который будет предупреждать граждан о подозрительных звонках. При входящих звонках он в режиме онлайн будет обращаться к специальной базе, в которой собраны цифровые шаблоны голосов злоумышленников. Если голос собеседника совпадет с вектором искусственный интеллект либо предупредит пользователя об опасности, либо прервет вызов, сообщили URA.RU в аппарате заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко.
«Наша цель — дать гражданам простые и удобные инструменты для защиты от мошенников. Все сервисы будут работать исключительно на добровольной основе: пользователь сможет в любой момент подключить их или отказаться от использования. Законопроект не предусматривает автоматической активации сервисов без согласия человека. Это позволяет каждому самостоятельно контролировать свою безопасность и данные», — отметил Григоренко.
Ранее Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который обязывает маркировать звонки от компаний и предоставляет гражданам возможность отказываться от нежелательных звонков и рассылок. А также требует от операторов связи уведомлять абонентов о зарубежных звонках.
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