18 марта 2025

Правительство РФ нашло способ защитить россиян от мошенников с помощью ИИ

© Служба новостей «URA.RU»
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ИИ будет проверять звонки россиян
ИИ будет проверять звонки россиян Фото:

Россиянам предложили установить сервис, который будет предупреждать граждан о подозрительных звонках. При входящих звонках он в режиме онлайн будет обращаться к специальной базе, в которой собраны цифровые шаблоны голосов злоумышленников. Если голос собеседника совпадет с вектором искусственный интеллект либо предупредит пользователя об опасности, либо прервет вызов, сообщили URA.RU в аппарате заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«Наша цель — дать гражданам простые и удобные инструменты для защиты от мошенников. Все сервисы будут работать исключительно на добровольной основе: пользователь сможет в любой момент подключить их или отказаться от использования. Законопроект не предусматривает автоматической активации сервисов без согласия человека. Это позволяет каждому самостоятельно контролировать свою безопасность и данные», — отметил Григоренко.

Ранее Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который обязывает маркировать звонки от компаний и предоставляет гражданам возможность отказываться от нежелательных звонков и рассылок. А также требует от операторов связи уведомлять абонентов о зарубежных звонках. 

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Россиянам предложили установить сервис, который будет предупреждать граждан о подозрительных звонках. При входящих звонках он в режиме онлайн будет обращаться к специальной базе, в которой собраны цифровые шаблоны голосов злоумышленников. Если голос собеседника совпадет с вектором искусственный интеллект либо предупредит пользователя об опасности, либо прервет вызов, сообщили URA.RU в аппарате заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко. «Наша цель — дать гражданам простые и удобные инструменты для защиты от мошенников. Все сервисы будут работать исключительно на добровольной основе: пользователь сможет в любой момент подключить их или отказаться от использования. Законопроект не предусматривает автоматической активации сервисов без согласия человека. Это позволяет каждому самостоятельно контролировать свою безопасность и данные», — отметил Григоренко. Ранее Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который обязывает маркировать звонки от компаний и предоставляет гражданам возможность отказываться от нежелательных звонков и рассылок. А также требует от операторов связи уведомлять абонентов о зарубежных звонках. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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