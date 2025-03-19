В ГД предложили выплачивать пенсионерам пособие на содержание животных

19 марта 2025 в 03:37 Размер текста - 17 +

В РФ предложили поддержать пенсионеров и животных целевым образом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России предложили квалифицировать домашних животных у одиноких пенсионеров как иждивенцев и выплачивать за их содержание пособия. Это могло бы помочь в решении проблемы бездомных кошек и собак, а также улучшении условий жизни пожилых людей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев. Новость по теме Собаки атаковали россиян уже в 24 регионах с начала 2025 года «Если говорить об альтернативном подходе, то давайте обсудим инициативу ЛДПР о том, чтобы считать домашних животных, находящихся на содержании у одиноких пенсионеров, иждивенцами и выплачивать пособие на их содержание. Речь, конечно, не идет о тех случаях, когда в квартирах держат свору собак или стаю кошек», — процитировало Кошелев РИА Новости. По мнению депутата, многие пожилые люди охотно примут на себя заботу о животных, если будут уверены в получении финансовой поддержки для их содержания. Как сообщало URA.RU ранее, в России призвали ввести уголовное наказание за самовыгул собак «для защиты жизни людей». Это предложение озвучил глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России предложили квалифицировать домашних животных у одиноких пенсионеров как иждивенцев и выплачивать за их содержание пособия. Это могло бы помочь в решении проблемы бездомных кошек и собак, а также улучшении условий жизни пожилых людей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев. «Если говорить об альтернативном подходе, то давайте обсудим инициативу ЛДПР о том, чтобы считать домашних животных, находящихся на содержании у одиноких пенсионеров, иждивенцами и выплачивать пособие на их содержание. Речь, конечно, не идет о тех случаях, когда в квартирах держат свору собак или стаю кошек», — процитировало Кошелев РИА Новости. По мнению депутата, многие пожилые люди охотно примут на себя заботу о животных, если будут уверены в получении финансовой поддержки для их содержания. Как сообщало URA.RU ранее, в России призвали ввести уголовное наказание за самовыгул собак «для защиты жизни людей». Это предложение озвучил глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.