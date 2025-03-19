В ГД предложили выплачивать пенсионерам пособие на содержание животных

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Клипарт. Пермь, пенсионер, собака, старик, домашние любимцы, домашнее животное
В РФ предложили поддержать пенсионеров и животных целевым образом Фото:

В России предложили квалифицировать домашних животных у одиноких пенсионеров как иждивенцев и выплачивать за их содержание пособия. Это могло бы помочь в решении проблемы бездомных кошек и собак, а также улучшении условий жизни пожилых людей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев.

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«Если говорить об альтернативном подходе, то давайте обсудим инициативу ЛДПР о том, чтобы считать домашних животных, находящихся на содержании у одиноких пенсионеров, иждивенцами и выплачивать пособие на их содержание. Речь, конечно, не идет о тех случаях, когда в квартирах держат свору собак или стаю кошек», — процитировало Кошелев РИА Новости. По мнению депутата, многие пожилые люди охотно примут на себя заботу о животных, если будут уверены в получении финансовой поддержки для их содержания.

Как сообщало URA.RU ранее, в России призвали ввести уголовное наказание за самовыгул собак «для защиты жизни людей». Это предложение озвучил глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.

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В России предложили квалифицировать домашних животных у одиноких пенсионеров как иждивенцев и выплачивать за их содержание пособия. Это могло бы помочь в решении проблемы бездомных кошек и собак, а также улучшении условий жизни пожилых людей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев. «Если говорить об альтернативном подходе, то давайте обсудим инициативу ЛДПР о том, чтобы считать домашних животных, находящихся на содержании у одиноких пенсионеров, иждивенцами и выплачивать пособие на их содержание. Речь, конечно, не идет о тех случаях, когда в квартирах держат свору собак или стаю кошек», — процитировало Кошелев РИА Новости. По мнению депутата, многие пожилые люди охотно примут на себя заботу о животных, если будут уверены в получении финансовой поддержки для их содержания. Как сообщало URA.RU ранее, в России призвали ввести уголовное наказание за самовыгул собак «для защиты жизни людей». Это предложение озвучил глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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