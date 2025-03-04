Собаки атаковали россиян уже в 24 регионах с начала 2025 года

05 марта 2025 в 04:20 Размер текста - 17 +

В России произошли десятки случаев нападения собак с начала года Фото: Илья Московец © URA.RU С начала 2025 года в 24 регионах России зафиксировано множество случаев нападения безнадзорных собак на людей. Это привело к травмам более чем у 30 человек. Особенно много происшествий с бродячими животными случилось в феврале, когда жертвами стали как взрослые, так и дети. «От укусов пострадало более 30 человек. Одним из последних инцидентов стало нападение стаи собак на девочку в Хакасии, которая шла в школу в поселке Шира. У ребенка множественные раны головы, лица, туловища и конечностей», — уточнила газета «Известия». По сведениям издания, помимо Хакасии, нападения собак произошли в других регионах. Например, в Ставрополе безнадзорные собаки загрызли девятилетнюю девочку насмерть. Животные травмировали детей в Краснодарском крае, Амурской области. Случаи ранений от укусов у взрослых зафиксированы в Екатеринбурге и Подмосковье. Как сообщало URA.RU ранее, в Госдуму внесен законопроект по защите жизни и здоровья граждан от бездомных животных. Он предусматривает возможность для законодательных органов субъектов РФ устанавливать предельные сроки содержания беспризорных собак в приютах и принимать другие меры, обеспечивающие безопасность граждан. Тем временем, в Госдуме обсуждается инициатива, позволяющая регионам усыплять собак из приютов, которые не нашли хозяев в течение месяца. По мнению руководителя Центра правопорядка Москвы и Подмосковья, юриста Александра Хаминского, эвтаназия не только не решит проблему уменьшения числа происшествий с участием животных, но и может спровоцировать массовый отлов и уничтожение животных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала 2025 года в 24 регионах России зафиксировано множество случаев нападения безнадзорных собак на людей. Это привело к травмам более чем у 30 человек. Особенно много происшествий с бродячими животными случилось в феврале, когда жертвами стали как взрослые, так и дети. «От укусов пострадало более 30 человек. Одним из последних инцидентов стало нападение стаи собак на девочку в Хакасии, которая шла в школу в поселке Шира. У ребенка множественные раны головы, лица, туловища и конечностей», — уточнила газета «Известия». По сведениям издания, помимо Хакасии, нападения собак произошли в других регионах. Например, в Ставрополе безнадзорные собаки загрызли девятилетнюю девочку насмерть. Животные травмировали детей в Краснодарском крае, Амурской области. Случаи ранений от укусов у взрослых зафиксированы в Екатеринбурге и Подмосковье. Как сообщало URA.RU ранее, в Госдуму внесен законопроект по защите жизни и здоровья граждан от бездомных животных. Он предусматривает возможность для законодательных органов субъектов РФ устанавливать предельные сроки содержания беспризорных собак в приютах и принимать другие меры, обеспечивающие безопасность граждан. Тем временем, в Госдуме обсуждается инициатива, позволяющая регионам усыплять собак из приютов, которые не нашли хозяев в течение месяца. По мнению руководителя Центра правопорядка Москвы и Подмосковья, юриста Александра Хаминского, эвтаназия не только не решит проблему уменьшения числа происшествий с участием животных, но и может спровоцировать массовый отлов и уничтожение животных.