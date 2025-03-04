04 марта 2025

Собаки атаковали россиян уже в 24 регионах с начала 2025 года

© Служба новостей «URA.RU»
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В России произошли десятки случаев нападения собак с начала года Фото:

С начала 2025 года в 24 регионах России зафиксировано множество случаев нападения безнадзорных собак на людей. Это привело к травмам более чем у 30 человек. Особенно много происшествий с бродячими животными случилось в феврале, когда жертвами стали как взрослые, так и дети.

«От укусов пострадало более 30 человек. Одним из последних инцидентов стало нападение стаи собак на девочку в Хакасии, которая шла в школу в поселке Шира. У ребенка множественные раны головы, лица, туловища и конечностей», — уточнила газета «Известия».

По сведениям издания, помимо Хакасии, нападения собак произошли в других регионах. Например, в Ставрополе безнадзорные собаки загрызли девятилетнюю девочку насмерть. Животные травмировали детей в Краснодарском крае, Амурской области. Случаи ранений от укусов у взрослых зафиксированы в Екатеринбурге и Подмосковье.

Как сообщало URA.RU ранее, в Госдуму внесен законопроект по защите жизни и здоровья граждан от бездомных животных. Он предусматривает возможность для законодательных органов субъектов РФ устанавливать предельные сроки содержания беспризорных собак в приютах и принимать другие меры, обеспечивающие безопасность граждан.

Тем временем, в Госдуме обсуждается инициатива, позволяющая регионам усыплять собак из приютов, которые не нашли хозяев в течение месяца. По мнению руководителя Центра правопорядка Москвы и Подмосковья, юриста Александра Хаминского, эвтаназия не только не решит проблему уменьшения числа происшествий с участием животных, но и может спровоцировать массовый отлов и уничтожение животных.

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С начала 2025 года в 24 регионах России зафиксировано множество случаев нападения безнадзорных собак на людей. Это привело к травмам более чем у 30 человек. Особенно много происшествий с бродячими животными случилось в феврале, когда жертвами стали как взрослые, так и дети. «От укусов пострадало более 30 человек. Одним из последних инцидентов стало нападение стаи собак на девочку в Хакасии, которая шла в школу в поселке Шира. У ребенка множественные раны головы, лица, туловища и конечностей», — уточнила газета «Известия». По сведениям издания, помимо Хакасии, нападения собак произошли в других регионах. Например, в Ставрополе безнадзорные собаки загрызли девятилетнюю девочку насмерть. Животные травмировали детей в Краснодарском крае, Амурской области. Случаи ранений от укусов у взрослых зафиксированы в Екатеринбурге и Подмосковье. Как сообщало URA.RU ранее, в Госдуму внесен законопроект по защите жизни и здоровья граждан от бездомных животных. Он предусматривает возможность для законодательных органов субъектов РФ устанавливать предельные сроки содержания беспризорных собак в приютах и принимать другие меры, обеспечивающие безопасность граждан. Тем временем, в Госдуме обсуждается инициатива, позволяющая регионам усыплять собак из приютов, которые не нашли хозяев в течение месяца. По мнению руководителя Центра правопорядка Москвы и Подмосковья, юриста Александра Хаминского, эвтаназия не только не решит проблему уменьшения числа происшествий с участием животных, но и может спровоцировать массовый отлов и уничтожение животных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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