Зеленский изменил отношение к россиянам после разговора в Путина и Трампа

Зеленский заявил, что ему жалко погибающих в конфликте россиян
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Зеленский заявил, что теперь ему жалко россиян, которые гибнут в ходе боев в зоне СВО
Зеленский заявил, что теперь ему жалко россиян, которые гибнут в ходе боев в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу гибели людей в ходе конфликта, включая граждан России. Об этом он заявил после телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом. Информация об этом появилась на YouTube-канале «Новости.Live».

«Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно», — сказал Зеленский. При этом украинский лидер ранее заявлял, что «искренне презирает россиян».

Заявление Зеленского о презрении к русским не осталось незамеченным. В частности, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, предупредил Зеленского о том, что за слова придется отвечать даже после отстранения от должности, напоминает «Царьград». 

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу гибели людей в ходе конфликта, включая граждан России. Об этом он заявил после телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом. Информация об этом появилась на YouTube-канале «Новости.Live». «Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно», — сказал Зеленский. При этом украинский лидер ранее заявлял, что «искренне презирает россиян». Заявление Зеленского о презрении к русским не осталось незамеченным. В частности, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, предупредил Зеленского о том, что за слова придется отвечать даже после отстранения от должности, напоминает «Царьград». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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