Трамп раскрыл, о чем ему не удалось поговорить с Путиным

Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным военную помощь Запада Киеву
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Трамп заявил, что о многом говорил с Путиным, но помощь Киеву не обсуждали
Трамп заявил, что о многом говорил с Путиным, но помощь Киеву не обсуждали Фото:
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Телефонный разговор Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным не затрагивалась тема военной помощи Украине. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Мы не говорили о помощи [Украине]. Мы вообще не говорили о помощи. Мы о многом говорили, но помощь совсем не обсуждали», — сказал американский лидер. Также Трамп уточнил, что российская сторона не выдвигала требований о прекращении военной поддержки Киева как условие для достижения мирного соглашения.

В ходе интервью Трамп подчеркнул, что важные вопросы были обсуждены, однако детали этих разговоров не раскрываются. Это подтверждает акцент на конфиденциальность и чувствительность обсуждаемых тем между двумя лидерами.

18 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого были обсуждены текущая ситуация на Украине, меры по предотвращению дальнейшей эскалации конфликта и ряд вопросов международной повестки. По информации пресс-службы Кремля, глава Российского государства выразил согласие с инициативой американского коллеги о временном, на период 30 дней, взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, задействованным сторонами конфликта в Украине.

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным не затрагивалась тема военной помощи Украине. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News. «Мы не говорили о помощи [Украине]. Мы вообще не говорили о помощи. Мы о многом говорили, но помощь совсем не обсуждали», — сказал американский лидер. Также Трамп уточнил, что российская сторона не выдвигала требований о прекращении военной поддержки Киева как условие для достижения мирного соглашения. В ходе интервью Трамп подчеркнул, что важные вопросы были обсуждены, однако детали этих разговоров не раскрываются. Это подтверждает акцент на конфиденциальность и чувствительность обсуждаемых тем между двумя лидерами. 18 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого были обсуждены текущая ситуация на Украине, меры по предотвращению дальнейшей эскалации конфликта и ряд вопросов международной повестки. По информации пресс-службы Кремля, глава Российского государства выразил согласие с инициативой американского коллеги о временном, на период 30 дней, взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, задействованным сторонами конфликта в Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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