Кандидат в президенты Польши Браун разгромил выставку в Ополе

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Поляки выступают за традиционные ценности
Поляки выступают за традиционные ценности Фото:

В польском городе Ополе кандидат в президенты страны Гжегож Браун устроил разгром на выставке ЛГБТ (движение признано в России экстремистским). Об этом сообщили тележурналисты.

«Браун явился на площадь с черной краской. На стендах с ЛГБТ-плакатами политик оставил надпись: „Остановите пропаганду извращений!“, — передает TVP Info.

Ранее польские консерваторы выступили против вступления Украины в Евросоюз. Они поддержали своих коллег в Венгрии по этому вопросу.

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В польском городе Ополе кандидат в президенты страны Гжегож Браун устроил разгром на выставке ЛГБТ (движение признано в России экстремистским). Об этом сообщили тележурналисты. «Браун явился на площадь с черной краской. На стендах с ЛГБТ-плакатами политик оставил надпись: „Остановите пропаганду извращений!“, — передает TVP Info. Ранее польские консерваторы выступили против вступления Украины в Евросоюз. Они поддержали своих коллег в Венгрии по этому вопросу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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