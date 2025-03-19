Кандидат в президенты Польши Браун разгромил выставку в Ополе

Поляки выступают за традиционные ценности
В польском городе Ополе кандидат в президенты страны Гжегож Браун устроил разгром на выставке ЛГБТ (движение признано в России экстремистским). Об этом сообщили тележурналисты.
«Браун явился на площадь с черной краской. На стендах с ЛГБТ-плакатами политик оставил надпись: „Остановите пропаганду извращений!“, — передает TVP Info.
Ранее польские консерваторы выступили против вступления Украины в Евросоюз. Они поддержали своих коллег в Венгрии по этому вопросу.
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