Польские консерваторы хотят закрыть Украине путь в ЕС

28 сентября 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Польские партии хотят помешать Украине вступить в Евросоюз Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Представители польской консерваторской партии «Право и справедливость» (ПиС) совместно с «Конфедерацией свободы и независимости» («Конфедерация») выступают против вступления Украины в Евросоюз. Об этом написал американский обозреватель Пол Хокенос. «А наиболее вероятный партнер ПиС по коалиции, которого в Польше называют просто „Конфедерация“, совершенно не скрывает своей враждебности к Украине. <…> Ее присутствие в коалиционном правительстве во главе с ПиС может <…> может помешать вступлению Украины в ЕС», — написал Пол Хокенос в материале для Foreign Policy. Автор добавил, что не только польские партии выступают против поддержки Украины. В Словакии также открыто выступают против присоединения Киева к Евросоюзу. Как и в Венгрии. По мнению польских СМИ, президент Украины Владимир Зеленский осознанно выступает против Польши ради поддержки Германии. Отношения между Киевом и Варшавой накалились после того, как Польша закрыла свои границы для вывоза украинского зерна.

Представители польской консерваторской партии «Право и справедливость» (ПиС) совместно с «Конфедерацией свободы и независимости» («Конфедерация») выступают против вступления Украины в Евросоюз. Об этом написал американский обозреватель Пол Хокенос. «А наиболее вероятный партнер ПиС по коалиции, которого в Польше называют просто „Конфедерация“, совершенно не скрывает своей враждебности к Украине. <…> Ее присутствие в коалиционном правительстве во главе с ПиС может <…> может помешать вступлению Украины в ЕС», — написал Пол Хокенос в материале для Foreign Policy. Автор добавил, что не только польские партии выступают против поддержки Украины. В Словакии также открыто выступают против присоединения Киева к Евросоюзу. Как и в Венгрии. По мнению польских СМИ, президент Украины Владимир Зеленский осознанно выступает против Польши ради поддержки Германии. Отношения между Киевом и Варшавой накалились после того, как Польша закрыла свои границы для вывоза украинского зерна.