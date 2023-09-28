Польские консерваторы хотят закрыть Украине путь в ЕС

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Майдан. Украина. Киев, евросоюз, майдан, евромайдан, беспорядки, революция
Польские партии хотят помешать Украине вступить в Евросоюз Фото:

Представители польской консерваторской партии «Право и справедливость» (ПиС) совместно с «Конфедерацией свободы и независимости» («Конфедерация») выступают против вступления Украины в Евросоюз. Об этом написал американский обозреватель Пол Хокенос.

«А наиболее вероятный партнер ПиС по коалиции, которого в Польше называют просто „Конфедерация“, совершенно не скрывает своей враждебности к Украине. <…> Ее присутствие в коалиционном правительстве во главе с ПиС может <…> может помешать вступлению Украины в ЕС», — написал Пол Хокенос в материале для Foreign Policy.

Автор добавил, что не только польские партии выступают против поддержки Украины. В Словакии также открыто выступают против присоединения Киева к Евросоюзу. Как и в Венгрии.

По мнению польских СМИ, президент Украины Владимир Зеленский осознанно выступает против Польши ради поддержки Германии. Отношения между Киевом и Варшавой накалились после того, как Польша закрыла свои границы для вывоза украинского зерна.

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Представители польской консерваторской партии «Право и справедливость» (ПиС) совместно с «Конфедерацией свободы и независимости» («Конфедерация») выступают против вступления Украины в Евросоюз. Об этом написал американский обозреватель Пол Хокенос. «А наиболее вероятный партнер ПиС по коалиции, которого в Польше называют просто „Конфедерация“, совершенно не скрывает своей враждебности к Украине. <…> Ее присутствие в коалиционном правительстве во главе с ПиС может <…> может помешать вступлению Украины в ЕС», — написал Пол Хокенос в материале для Foreign Policy. Автор добавил, что не только польские партии выступают против поддержки Украины. В Словакии также открыто выступают против присоединения Киева к Евросоюзу. Как и в Венгрии. По мнению польских СМИ, президент Украины Владимир Зеленский осознанно выступает против Польши ради поддержки Германии. Отношения между Киевом и Варшавой накалились после того, как Польша закрыла свои границы для вывоза украинского зерна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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