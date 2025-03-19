«Известия»: россиянам запретят использовать «Тосол» и «Антифриз»

В Минэнерго хотят обезопасить автомобилистов от некачественной продукции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России хотят запретить употребление терминов «тосол», tosol, «антифриз», antifreeze в наименованиях продукции, которая не отвечает критериям низкозамерзающих жидкостей. С предложением внести поправки в технический регламент Таможенного союза выступило Министерство энергетики РФ. Соответствующий проект инициативы опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

«В проекте указано, что жидкости не считаются низкозамерзающими, если температура начала их кристаллизации выше минус 35 градусов Цельсия. В связи с этим необходим запрет на производство и продажу автомобильных охлаждающих жидкостей с подобными названиями», — пишут «Известия» со ссылкой на Министерство энергетики РФ.

Поправки призваны защитить потребителей от возможного обмана при выборе охлаждающих жидкостей. Также в Минэнерго настаивают на том, чтобы производители обязательно указывали температуру начала кристаллизации на лицевой стороне упаковки.

Как сообщало URA.RU, ранее Национальный автомобильный союз (НАС) предлагал правительству ряд мер, позволяющих отказаться от использования метилового спирта в антифризе, тосоле и незамерзающих жидкостях. Объединение просило ввести механизм дополнительного контроля, позволяющий пресекать незаконный оборот метанолсодержащих охлаждающих веществ.