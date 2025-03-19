Два фигуранта дела Иванова признали вину

Фигуранты уголовного дела о взятке бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин, признали свою вину. Предполагаемая сумма оценивается в 1,185 млрд рублей.
«Бородин признался еще в одном эпизоде взятки. Он заключил досудебное соглашение», — уточнило со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС.
Ранее следователи направили в Басманный районный суд Москвы ходатайство о продлении срока содержания под стражей Иванову, а также Бородину и Фомину. Все трое обвиняются в участии в коррупционных схемах.
Как сообщало URA.RU, имущество бывшего заместителя главы Минобороны России Иванова арестовано. Стоимость активов, транспорта и недвижимости составила более 2,5 миллиарда рублей. Бывшего руководителя ведомства проверяют на возможную причастность к другим эпизодам коррупционной деятельности, помимо уже выдвинутых обвинений в получении взяток и растрате.
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