Два фигуранта дела Иванова признали вину

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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Тимуру Иванову инкриминируют сразу несколько преступлений Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Фигуранты уголовного дела о взятке бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин, признали свою вину. Предполагаемая сумма оценивается в 1,185 млрд рублей.

«Бородин признался еще в одном эпизоде взятки. Он заключил досудебное соглашение», — уточнило со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС.

Ранее следователи направили в Басманный районный суд Москвы ходатайство о продлении срока содержания под стражей Иванову, а также Бородину и Фомину. Все трое обвиняются в участии в коррупционных схемах.

Как сообщало URA.RU, имущество бывшего заместителя главы Минобороны России Иванова арестовано. Стоимость активов, транспорта и недвижимости составила более 2,5 миллиарда рублей. Бывшего руководителя ведомства проверяют на возможную причастность к другим эпизодам коррупционной деятельности, помимо уже выдвинутых обвинений в получении взяток и растрате.

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Фигуранты уголовного дела о взятке бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин, признали свою вину. Предполагаемая сумма оценивается в 1,185 млрд рублей. «Бородин признался еще в одном эпизоде взятки. Он заключил досудебное соглашение», — уточнило со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС. Ранее следователи направили в Басманный районный суд Москвы ходатайство о продлении срока содержания под стражей Иванову, а также Бородину и Фомину. Все трое обвиняются в участии в коррупционных схемах. Как сообщало URA.RU, имущество бывшего заместителя главы Минобороны России Иванова арестовано. Стоимость активов, транспорта и недвижимости составила более 2,5 миллиарда рублей. Бывшего руководителя ведомства проверяют на возможную причастность к другим эпизодам коррупционной деятельности, помимо уже выдвинутых обвинений в получении взяток и растрате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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