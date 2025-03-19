Два фигуранта дела Иванова признали вину

19 марта 2025 в 06:52 Размер текста - 17 +

Тимуру Иванову инкриминируют сразу несколько преступлений Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Фигуранты уголовного дела о взятке бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин, признали свою вину. Предполагаемая сумма оценивается в 1,185 млрд рублей. «Бородин признался еще в одном эпизоде взятки. Он заключил досудебное соглашение», — уточнило со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС. Ранее следователи направили в Басманный районный суд Москвы ходатайство о продлении срока содержания под стражей Иванову, а также Бородину и Фомину. Все трое обвиняются в участии в коррупционных схемах. Как сообщало URA.RU, имущество бывшего заместителя главы Минобороны России Иванова арестовано. Стоимость активов, транспорта и недвижимости составила более 2,5 миллиарда рублей. Бывшего руководителя ведомства проверяют на возможную причастность к другим эпизодам коррупционной деятельности, помимо уже выдвинутых обвинений в получении взяток и растрате. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фигуранты уголовного дела о взятке бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин, признали свою вину. Предполагаемая сумма оценивается в 1,185 млрд рублей. «Бородин признался еще в одном эпизоде взятки. Он заключил досудебное соглашение», — уточнило со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС. Ранее следователи направили в Басманный районный суд Москвы ходатайство о продлении срока содержания под стражей Иванову, а также Бородину и Фомину. Все трое обвиняются в участии в коррупционных схемах. Как сообщало URA.RU, имущество бывшего заместителя главы Минобороны России Иванова арестовано. Стоимость активов, транспорта и недвижимости составила более 2,5 миллиарда рублей. Бывшего руководителя ведомства проверяют на возможную причастность к другим эпизодам коррупционной деятельности, помимо уже выдвинутых обвинений в получении взяток и растрате.