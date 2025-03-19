Жительница Курской области пожаловалась на мародеров из ВСУ

Жительница Курской области: украинские военные забирали личное имущество местных
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ВСУ вывозили технику и вещи жителей Курской области
ВСУ вывозили технику и вещи жителей Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Жительница Курской области обвинила солдат Вооруженных сил Украины в мародерстве. По ее словам, военнослужащие украли личное имущество местных жителей, включая машины и мобильные телефоны. Об этом она рассказала следователям Военного следственного управления СК РФ.

«Но они (украинские военные — прим. URA.RU) все вывезли: машины, телефоны. <…> Даже если поломано, они ремонтировали и забирали. Никто не мог сопротивляться, они приходили с оружием и забирали», — рассказала женщина. Ее слова приводит ТАСС. 

Местная жительница также отметила, что украинские военные использовали жилые дома в качестве прикрытия для ведения огня. По ее словам, военная техника временно размещалась у каждого дома, после чего солдаты производили выстрелы и немедленно покидали место.

После освобождения Суджи в Курской области российскими войсками 13 марта 2025 года жители начали делиться своими историями выживания, смелости и потерь. Эвакуированные в тыловые районы региона, они рассказывают о жестокости наемников ВСУ, голоде, холоде и ежедневном страхе перед смертью. Подробнее — в материале URA.RU.

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Жительница Курской области обвинила солдат Вооруженных сил Украины в мародерстве. По ее словам, военнослужащие украли личное имущество местных жителей, включая машины и мобильные телефоны. Об этом она рассказала следователям Военного следственного управления СК РФ. «Но они (украинские военные — прим. URA.RU) все вывезли: машины, телефоны. <…> Даже если поломано, они ремонтировали и забирали. Никто не мог сопротивляться, они приходили с оружием и забирали», — рассказала женщина. Ее слова приводит ТАСС.  Местная жительница также отметила, что украинские военные использовали жилые дома в качестве прикрытия для ведения огня. По ее словам, военная техника временно размещалась у каждого дома, после чего солдаты производили выстрелы и немедленно покидали место. После освобождения Суджи в Курской области российскими войсками 13 марта 2025 года жители начали делиться своими историями выживания, смелости и потерь. Эвакуированные в тыловые районы региона, они рассказывают о жестокости наемников ВСУ, голоде, холоде и ежедневном страхе перед смертью. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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