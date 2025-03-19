Жительница Курской области пожаловалась на мародеров из ВСУ

Жительница Курской области обвинила солдат Вооруженных сил Украины в мародерстве. По ее словам, военнослужащие украли личное имущество местных жителей, включая машины и мобильные телефоны. Об этом она рассказала следователям Военного следственного управления СК РФ.
«Но они (украинские военные — прим. URA.RU) все вывезли: машины, телефоны. <…> Даже если поломано, они ремонтировали и забирали. Никто не мог сопротивляться, они приходили с оружием и забирали», — рассказала женщина. Ее слова приводит ТАСС.
Местная жительница также отметила, что украинские военные использовали жилые дома в качестве прикрытия для ведения огня. По ее словам, военная техника временно размещалась у каждого дома, после чего солдаты производили выстрелы и немедленно покидали место.
После освобождения Суджи в Курской области российскими войсками 13 марта 2025 года жители начали делиться своими историями выживания, смелости и потерь. Эвакуированные в тыловые районы региона, они рассказывают о жестокости наемников ВСУ, голоде, холоде и ежедневном страхе перед смертью. Подробнее — в материале URA.RU.
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