«Такое нельзя пережить»: леденящие душу истории местных жителей о преступлениях ВСУ в Курской области

Военные подразделения группировки «Север» закрепились в населенных пунктах Русская Конопелька и Агроном Курской области. До полного взятия под контроль Курской области осталось два населенных пункта. После освобождения города российскими войсками 13 марта 2025 года жители начали делиться своими историями выживания, смелости и потерь.
Эвакуированные в тыловые районы региона, они рассказывают о жестокости наемников ВСУ, голоде, холоде и ежедневном страхе перед смертью. Подробнее — в материале URA.RU.
Жестокость наемников: рассказ беженки из Суджи
Эвакуированная жительница Суджи Валентина Щербакова поделилась с РИА Новости ужасающими подробностями. По ее словам, польские наемники, входившие в состав ВСУ, проявляли крайнюю жестокость к мирным жителям.
«Там были разные люди — насильники, „зеки“, украинцев мало, в основном наемники, поляки. Очень жестокие. Изнасиловали девочку, а в Мартыновке женщину 73 лет. Ее хотели убить, но она вырвалась», — рассказала Щербакова.
Месяц в яме: выживание под обстрелами
Жительница Суджи Елена Розенькова пережила оккупацию, прячась с сыном в метровой яме. «Мы сидели там целый месяц. Пили свяченую воду, сделали сливную яму. Такое нельзя пережить», — говорит она, не скрывая слез.
Их убежище стало единственным спасением от дронов и обстрелов, которые не прекращались ни днем, ни ночью. Дрон-камикадзе однажды взорвался в считанных сантиметрах от машины, на которой российские военных пытались вывезти людей. Каждая такая поездка была подвигом — атаки ВСУ не утихали.
Дневник из сарая: последнее прощание
В селе Мартыновка российские бойцы обнаружили тело пенсионерки, которая вела дневник, прячась от ВСУ в сарае. Ее записи стали свидетельством последних дней жизни. «Прощайте, дети, не увидите ни я вас, ни вы меня», — писала она, прощаясь с родными. Женщина умерла от голода и холода, оставив завещание — «нормально похоронить». Ее дом был разрушен, окна выбиты, а шифер с крыши обрушился под ударами. Среди записей были также:
- «Не плачь, я сама виновата. Витька и Валька не взяли, машина слабая, а сами уехали».
- «После войны найдите хоть косточку и похороните возле Светы».
- «Я жила в сарае под столом… Уже 12 дней ничего нет. Прошу смерти».
Тушенка для односельчан
Житель села Казачья Локня Виктор Клюев рассказал о подвиге своей жены, которая рисковала жизнью ради других. «Она воровала у ВСУ тушенку внаглую. Они стреляют где-то, а она заходит, набирает банки, мешок на плечи — и пошла. Всем носила», — вспоминает он. Женщина не боялась ни обстрелов, ни угроз — ее смелость спасла многих односельчан от голода. «Я переживал, что ее убьют, а она не слушала», — добавляет Клюев в разговоре с РИА Новости.
Голод и смерть: свидетельства выживших
Шавкат Хамедов из Суджи рассказал, как жители хоронили соседей, умерших от голода, холода и болезней. «Мы похоронили 34 человека. Бабушки, соседи… Еды не было, воды не было. На воротах писали: „Помогите“», — говорит он.
Люди старались соблюдать традиции, ставили кресты и записывали имена умерших, хороня их в огородах. Анна Богунова, другая жительница Суджи, расплакалась, когда после освобождения города ей принесли горячий хлеб. «Я отрезала горбушку и так плакала», — вспоминает она. Российские бойцы сразу начали доставлять еду выжившим.
Сгоревшая семья: обстрел при эвакуации
Одна из самых страшных историй — гибель семьи с ребенком, пытавшейся покинуть Суджу в августе 2024 года. «На наших глазах подбили машину. Сгорели муж, жена и ребенок», — рассказала местная жительница. Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль, не оставив шансов на спасение. В первые дни вторжения беспилотники и ракеты мешали людям выехать, превращая дороги в смертельные ловушки.
Шантаж ВСУ
Наталья Мороз из Казачьей Локни отметила, что жители со временем перестали бояться дронов. «Наши ребята удивлялись: „Как вы ходите? Дроны летают“. А нам воду носить надо, дрова рубить. Некогда смотреть», — говорит она. Ее дом стал убежищем для шестерых человек после того, как соседние здания разбомбили. Наталья также рассказала, что боевики ВСУ собирали данные о родственниках жителей — кто служит в армии, работает на атомной станции или важных предприятиях. «Скорее всего, для шантажа», — предполагает она.
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