В Челябинской области при пожаре погибла восьмилетняя девочка, ее братья успели спастись

В городе Катав-Ивановске Челябинской области в результате пожара ночью 19 марта погибла девочка 2017 года рождения. На улице Малая Юрюзанская загорелся частный дом вместе с надворными постройками. Об этом сообщили в МЧС региона.
«Площадь пожара составила 140 квадратных метров. При тушении пожара было обнаружено тело девочки 2017 года рождения. Родители и двое ее братьев (мальчики 2011 и 2014 года рождения) успели эвакуироваться из горящего дома и были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами», — рассказали в ведомстве.
Также в МЧС уточнили, что на место ЧП была направлена испытательная пожарная лаборатория. Специалисты выясняют все обстоятельства трагедии.
Как сообщало URA.RU ранее, в ночь на 24 февраля пожар унес жизнь 12-летнего мальчика в селе Филимоново. До прибытия экстренных служб пять человек самостоятельно вышли на улицу, они не пострадали. В половине дома проживала многодетная семья. Отец успел вывести мать и 7-летнюю дочь, но из-за сильного задымления спасти сына не смог.
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