18 марта 2025

В Челябинской области при пожаре погибла восьмилетняя девочка, ее братья успели спастись

В Катав-Ивановске при пожаре погибла младшеклассница
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
В Катав-Ивановске выясняют подробности ночного пожара Фото:

В городе Катав-Ивановске Челябинской области в результате пожара ночью 19 марта погибла девочка 2017 года рождения. На улице Малая Юрюзанская загорелся частный дом вместе с надворными постройками. Об этом сообщили в МЧС региона.

«Площадь пожара составила 140 квадратных метров. При тушении пожара было обнаружено тело девочки 2017 года рождения. Родители и двое ее братьев (мальчики 2011 и 2014 года рождения) успели эвакуироваться из горящего дома и были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами», — рассказали в ведомстве.

Также в МЧС уточнили, что на место ЧП была направлена испытательная пожарная лаборатория. Специалисты выясняют все обстоятельства трагедии.

Как сообщало URA.RU ранее, в ночь на 24 февраля пожар унес жизнь 12-летнего мальчика в селе Филимоново. До прибытия экстренных служб пять человек самостоятельно вышли на улицу, они не пострадали. В половине дома проживала многодетная семья. Отец успел вывести мать и 7-летнюю дочь, но из-за сильного задымления спасти сына не смог.

В Катав-Ивановске при пожаре погиб ребенок
В Катав-Ивановске при пожаре погиб ребенок

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В городе Катав-Ивановске Челябинской области в результате пожара ночью 19 марта погибла девочка 2017 года рождения. На улице Малая Юрюзанская загорелся частный дом вместе с надворными постройками. Об этом сообщили в МЧС региона. «Площадь пожара составила 140 квадратных метров. При тушении пожара было обнаружено тело девочки 2017 года рождения. Родители и двое ее братьев (мальчики 2011 и 2014 года рождения) успели эвакуироваться из горящего дома и были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами», — рассказали в ведомстве. Также в МЧС уточнили, что на место ЧП была направлена испытательная пожарная лаборатория. Специалисты выясняют все обстоятельства трагедии. Как сообщало URA.RU ранее, в ночь на 24 февраля пожар унес жизнь 12-летнего мальчика в селе Филимоново. До прибытия экстренных служб пять человек самостоятельно вышли на улицу, они не пострадали. В половине дома проживала многодетная семья. Отец успел вывести мать и 7-летнюю дочь, но из-за сильного задымления спасти сына не смог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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