Марочко: ВСУ захватывают дома мирных жителей в Харьковской области

Украинские военные в Харьковской области заселяются в дома насильно эвакуированных мирных жителей и размещают военную технику вблизи общественных и частных объектов. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Вооруженные формирования Украины размещают личный состав и технику в населенном пункте Золочев... Проживают боевики малыми группами по всему городу: в домах и квартирах мирных граждан, которые ранее были принудительно вывезены из города», — сказал Марочко в беседе с ТАСС.
По словам эксперта, для размещения пунктов дислокации учитывается близость к административным сооружениям, образовательным учреждениям, включая детсады, а также к местам, где обычно собираются мирные жители. Военная техника и вооружения ВСУ часто размещаются на территориях промышленных объектов, в том числе тех, что находятся в частной собственности. Кроме того, Марочко отметил, что солдаты ВСУ в Золочеве используют для передвижения гражданский транспорт — автомобили и мотоциклы, которые, вероятно, были отобраны у местного населения.
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