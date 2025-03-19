В российском регионе жителей будут наказывать за самовыгул собак на несколько десятков тысяч рублей

Власти Бурятии намерены значительно увеличить штрафы за самовыгул собак, подняв их до 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Новые меры включают также обязательное чипирование домашних животных и введение штрафов за его отсутствие.
«Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил усилить работу по отлову безнадзорных животных и ускорить внесение поправок, касающихся персональной ответственности владельцев... Штрафы до 50 тысяч рублей за самовыгул собак», — написали в telegram-канале правительства Бурятии.
Величина штрафа будет изменяться в зависимости от размера домашнего животного. Владельцам, которые не исполняют свои обязанности, также предстоит столкнуться с наказанием в форме общественных работ. Кроме того, Цыденов подчеркнул важность чипирования для установления ответственности владельцев в случаях нападения собак. Отмечается, что текущий штраф за самовыгул составляет от трех до пяти тысяч рублей.
Ранее заместителя председателя комитета Госдумы по экологическим вопросам, ресурсам и экологической безопасности Владимир Бурматов выступил с инициативой рассмотреть вопрос об ужесточении наказаний для владельцев домашних животных, которые осуществляют их выгул без должного надзора. Кроме того, государственные органы предлагают ввести радикальные меры для решения проблемы бездомных животных, включая собак и кошек. Подробнее о законопроекте об эвтаназии беспризорных питомцев — в материале URA.RU.
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