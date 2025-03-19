Марочко рассказал об успехах российских войск в Харьковской области

Марочко: ВС РФ закрепились у Красного Первого в Харьковской области
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ВС РФ продвинулись у нескольких сел на харьковском направлении
ВС РФ продвинулись у нескольких сел на харьковском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие успешно форсировали водную преграду и закрепились на ключевых высотах у села Красное Первое в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Форсировав водную преграду, подразделения ВС РФ закрепились на господствующих высотах юго-восточнее населенного пункта Красное Первое», — сказал Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Также российские военные заняли бывшие позиции ВСУ у села Новомлынск, продвинулись в селе Кондрашовка и улучшили положение под селом Малая Шапковка.

По словам военного эксперта, российские бойцы значительно улучшили свое тактическое положение за последние несколько суток, продвинувшись на нескольких направлениях в районе Купянска. Это позволило укрепить позиции и создать предпосылки для дальнейших операций на указанном участке.

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Российские военнослужащие успешно форсировали водную преграду и закрепились на ключевых высотах у села Красное Первое в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Форсировав водную преграду, подразделения ВС РФ закрепились на господствующих высотах юго-восточнее населенного пункта Красное Первое», — сказал Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Также российские военные заняли бывшие позиции ВСУ у села Новомлынск, продвинулись в селе Кондрашовка и улучшили положение под селом Малая Шапковка. По словам военного эксперта, российские бойцы значительно улучшили свое тактическое положение за последние несколько суток, продвинувшись на нескольких направлениях в районе Купянска. Это позволило укрепить позиции и создать предпосылки для дальнейших операций на указанном участке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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