В Лондоне начался суд над экс-губернатором Севастополя Овсянниковым

В лондонском суде Саутуарк начался процесс над бывшим губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым, его женой Екатериной и братом Алексеем. Их обвиняют в нарушении санкционного режима Великобритании и отмывании денег. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы первого дня судебных слушаний.
«Дмитрий Овсянников, занимавший пост губернатора Севастополя с 2016 по 2019 год, а также его жена и брат обвиняются в покупке автомобиля Mercedes Benz и выплате тысяч фунтов стерлингов за обучение своих детей в частной школе, находясь под санкциями, заявили прокуроры в первый день суда. Российский губернатор стратегически важного портового города в Крыму предстает перед судом в Лондоне за нарушение финансовых ограничений», — говорится в публикации издания. Подсудимые не признают вину.
Дмитрий Овсянников занимал пост губернатора Севастополя с 2016 по 2019 год, а затем до 2020 года был заместителем министра промышленности и торговли РФ. В 2017 году он попал под санкции ЕС, США и Великобритании за действия, «подрывающие территориальную целостность Украины». В 2022 году Европейский суд аннулировал санкции ЕС против него, сочтя недостаточными доказательства его связей с российскими властями после отставки. Однако Великобритания продлила ограничения.
В январе 2023 года Овсянников получил британский паспорт, несмотря на действующие санкции. 22 января 2024 года его задержали в лондонском доме по подозрению в нарушении санкционного режима и отмывании денег. The Times сообщала, что Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) изъяло у него 77,5 тысяч евро наличными и выявило еще 65 тысяч на счету. В феврале 2024 года его выпустили под залог с условиями: сдать оба паспорта (российский и британский), носить электронный браслет, соблюдать комендантский час и ежедневно отмечаться в полиции. Полное рассмотрение дела началось 18 марта 2025 года.
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