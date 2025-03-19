На 18-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись три автомобиля: из-за этого там возник серьезный дорожный затор. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции. Из-за большого количества ДТП с погибшими в народе эту автодорогу прозвали «трассой смерти».
«Из-за массового ДТП затруднено движение на 18-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в направлении Тоболська. Здесь столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2114, Lada Largus и грузовик», — указано в сообщении ГАИ по Тюменской области.
По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель «четырнадцатой». Он столкнулся с Lada Largus, когда пытался перестроиться в другой ряд. После этого машину отбросило на тягач. 34-летний водитель ВАЗ-2114 с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.
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