На тюменской «трассе смерти» произошло массовое ДТП. Фото

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за ДТП затруднено движение
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте массовой аварии работают сотрудники ДПС
На месте массовой аварии работают сотрудники ДПС Фото:

На 18-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись три автомобиля: из-за этого там возник серьезный дорожный затор. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции. Из-за большого количества ДТП с погибшими в народе эту автодорогу прозвали «трассой смерти».

«Из-за массового ДТП затруднено движение на 18-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в направлении Тоболська. Здесь столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2114, Lada Largus и грузовик», — указано в сообщении ГАИ по Тюменской области.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель «четырнадцатой». Он столкнулся с Lada Largus, когда пытался перестроиться в другой ряд. После этого машину отбросило на тягач. 34-летний водитель ВАЗ-2114 с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

Авария произошла на 18-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск
Авария произошла на 18-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск
Фото:

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На 18-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись три автомобиля: из-за этого там возник серьезный дорожный затор. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции. Из-за большого количества ДТП с погибшими в народе эту автодорогу прозвали «трассой смерти». «Из-за массового ДТП затруднено движение на 18-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в направлении Тоболська. Здесь столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2114, Lada Largus и грузовик», — указано в сообщении ГАИ по Тюменской области. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель «четырнадцатой». Он столкнулся с Lada Largus, когда пытался перестроиться в другой ряд. После этого машину отбросило на тягач. 34-летний водитель ВАЗ-2114 с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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