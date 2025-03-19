Гехт поблагодарила Путина за доверие

19 марта 2025 в 10:43 Размер текста - 17 +

Ирина Гехт стала врио губернатора НАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт поблагодарила президента РФ Владимира Путина после назначения на пост врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО). Слова благодарности она высказала в своем telegram-канале. «Благодарю за оказанное доверие! К работе приступаю с новыми силами и готовностью вникать в особенности жизни региона — так, как делаю это всегда», — сообщила Гехт. Указом президента РФ Гехт 18 марта была назначена врио губернатора Ненецкого автономного округа. Выборы губернатора округа проводятся окружным собранием депутатов во второе воскресенье сентября. Путин подписал указ о назначении Гехт врио Ненецкого автономного округа 18 марта. На встрече с главой государства с Гехт Путин отметил, что в НАО одна из серьезных ресурсных баз страны. Работу в органах госвласти Гехт начинала в родном Челябинске с должности первого замминистра социальных отношений региона. Работала на посту вице-губернатора, сенатора, председателя правительства Запорожья. В настоящее время Гехт заканчивает «школу губернаторов». Об этом она сообщила в интервью для проекта «Минченко консалтинг» «Я думаю, что в ближайшее время мы уже получим дипломы. Обучение — это всегда интересно, всегда стимул изучить какие-то дополнительные направления, почитать дополнительную литературу, пообщаться с экспертами в тех или иных вопросах. Поэтому я всегда с удовольствием учусь, поскольку из этого что-то можно вынести полезного, ну и систематизировать уже те наработки, которые у тебя есть», — заявила Гехт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт поблагодарила президента РФ Владимира Путина после назначения на пост врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО). Слова благодарности она высказала в своем telegram-канале. «Благодарю за оказанное доверие! К работе приступаю с новыми силами и готовностью вникать в особенности жизни региона — так, как делаю это всегда», — сообщила Гехт. Указом президента РФ Гехт 18 марта была назначена врио губернатора Ненецкого автономного округа. Выборы губернатора округа проводятся окружным собранием депутатов во второе воскресенье сентября. Путин подписал указ о назначении Гехт врио Ненецкого автономного округа 18 марта. На встрече с главой государства с Гехт Путин отметил, что в НАО одна из серьезных ресурсных баз страны. Работу в органах госвласти Гехт начинала в родном Челябинске с должности первого замминистра социальных отношений региона. Работала на посту вице-губернатора, сенатора, председателя правительства Запорожья. В настоящее время Гехт заканчивает «школу губернаторов». Об этом она сообщила в интервью для проекта «Минченко консалтинг» «Я думаю, что в ближайшее время мы уже получим дипломы. Обучение — это всегда интересно, всегда стимул изучить какие-то дополнительные направления, почитать дополнительную литературу, пообщаться с экспертами в тех или иных вопросах. Поэтому я всегда с удовольствием учусь, поскольку из этого что-то можно вынести полезного, ну и систематизировать уже те наработки, которые у тебя есть», — заявила Гехт.