Суд снова решал вопрос о мере пресечения курганским сестрам Камшиловым

В Кургане сестрам Елене и Марине Камшиловым, обвиняемым в мошенничествах с инсценировкой ДТП, продлили сроки пребывания под стражей в СИЗО еще на два месяца. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала Курганского областного суда. Камшиловых обвиняют по 18 уголовным делам.
«Продлить срок содержания под стражей обвиняемой [Елене Камшиловой] на два месяца до 19 мая 2025 года», — зачитал постановление судья Андрей Долгих. На такой же срок продлили меру пресечения Марине Камшиловой.
При этом адвокаты Елены и Марины Камшиловой настаивали на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Елена по ВКС заявила, что никакой преступной группы не организовывала, а некоторых участников ДТП, которые ей вменяются, она даже не знала. По словам женщины, она подавала пример, как ездить по правилам дорожного движения. Также Елена отмечала, что ее нахождение в СИЗО является способом давления на нее. Вторая сестра в своем заявлении попросила руководствоваться законом.
С момента задержания группы лиц и дочерей депутата гордумы Ивана Камшилова уже возбуждено 18 уголовных дел. За прошлый месяц следователями было заявлен о возбуждении семи новых дел на Елену и Марину Камшиловых, а также подельников. Сестры находятся в СИЗО, большая участников расследуемых событий — под домашним арестом.
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