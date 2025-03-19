В школах с осени может появиться оценка за поведение

Кравцов: вопрос об оценке за поведение в школах рассматривается
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оценка за поведение может быть введена в российских школах в пробном режиме
Оценка за поведение может быть введена в российских школах в пробном режиме Фото:

Оценка за поведение может появиться в российских школах уже с нового учебного года в пробном режиме. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Инициатива, призванная повысить дисциплину и ответственность учеников, сейчас активно обсуждается в ведомстве.

«Возможно. Я не исключаю, что это будет в пробном режиме», — сказал Кравцов, отвечая на вопрос о сроках введения новой системы. Он подчеркнул, что министерство не намерено затягивать с решением, но при этом важно тщательно проработать все детали.

Ранее председателя Общественной палаты Сахалинской области, членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Иконников выступил с предложением о возобновлении практики выставления школьникам оценок за поведение. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал указание провести консультации с профессиональными образовательными кругами и родительским сообществом на предмет целесообразности внедрения данной системы оценок. Ожидается, что к 1 июля будет подготовлен отчет по результатам этих обсуждений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оценка за поведение может появиться в российских школах уже с нового учебного года в пробном режиме. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Инициатива, призванная повысить дисциплину и ответственность учеников, сейчас активно обсуждается в ведомстве. «Возможно. Я не исключаю, что это будет в пробном режиме», — сказал Кравцов, отвечая на вопрос о сроках введения новой системы. Он подчеркнул, что министерство не намерено затягивать с решением, но при этом важно тщательно проработать все детали. Ранее председателя Общественной палаты Сахалинской области, членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Иконников выступил с предложением о возобновлении практики выставления школьникам оценок за поведение. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал указание провести консультации с профессиональными образовательными кругами и родительским сообществом на предмет целесообразности внедрения данной системы оценок. Ожидается, что к 1 июля будет подготовлен отчет по результатам этих обсуждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...