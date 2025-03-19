В школах с осени может появиться оценка за поведение

Оценка за поведение может появиться в российских школах уже с нового учебного года в пробном режиме. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Инициатива, призванная повысить дисциплину и ответственность учеников, сейчас активно обсуждается в ведомстве.
«Возможно. Я не исключаю, что это будет в пробном режиме», — сказал Кравцов, отвечая на вопрос о сроках введения новой системы. Он подчеркнул, что министерство не намерено затягивать с решением, но при этом важно тщательно проработать все детали.
Ранее председателя Общественной палаты Сахалинской области, членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Иконников выступил с предложением о возобновлении практики выставления школьникам оценок за поведение. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал указание провести консультации с профессиональными образовательными кругами и родительским сообществом на предмет целесообразности внедрения данной системы оценок. Ожидается, что к 1 июля будет подготовлен отчет по результатам этих обсуждений.
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