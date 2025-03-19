Захарова жестко высказалась о планах ЕС и Британии конфисковать замороженные активы России

Сотрудничество Евросоюза (ЕС) и Великобритании в конфискации замороженных российских активов является маразмом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Маразм этой встречи заключается в том, что Британия не является членом Европейского союза, а Европейский союз долгое время разводился с Британией и делил все ущербы и издержки», — сказала Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она также удивилась, почему два государства, не находящиеся в отношениях друг с другом, пытаются решать вопросы, связанные с деньгами третьей стороны, также с ними не связанной.
Однако Захарова отметила, что в Великобритании практика пиратства всегда была легализована. После начала спецоперации на Украине страны «Большой семерки» и Евросоюза заморозили значительные суммы российских активов, которые оцениваются в 300 миллиардов евро. 18 марта стало известно, что глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас встретятся в Лондоне, чтобы обсудить конфискацию средств РФ.
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