Водитель чудом выжил в аварии на курганской трассе до Челябинска. Фото

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На курганской трассе произошло ДТП с пострадавшими (архивное фото)
На курганской трассе произошло ДТП с пострадавшими (архивное фото) Фото:

В Шумихинском округе (Курганская область) в аварии пострадал пассажир автомобиля «Рено Логан». ДТП произошло на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Об этом сообщается на официальной группе региональной ГАИ в социальной сети «ВКонтакте». 

В результате столкновения пассажир «Рено Логан», мужчина 1957 года рождения, был госпитализирован. «Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для безопасного совершения маневра расстоянии», — сообщают в Госавтоинспекции.

Как указано в посте, водитель «ГАЗ НЕКСТ» при выполнении маневра обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Рено Логан». На данный момент обстоятельства и причины ДТП продолжают устанавливаться.

На курганской трассе пострадал водитель
На курганской трассе пострадал водитель
Фото:

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В Шумихинском округе (Курганская область) в аварии пострадал пассажир автомобиля «Рено Логан». ДТП произошло на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Об этом сообщается на официальной группе региональной ГАИ в социальной сети «ВКонтакте».  В результате столкновения пассажир «Рено Логан», мужчина 1957 года рождения, был госпитализирован. «Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для безопасного совершения маневра расстоянии», — сообщают в Госавтоинспекции. Как указано в посте, водитель «ГАЗ НЕКСТ» при выполнении маневра обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Рено Логан». На данный момент обстоятельства и причины ДТП продолжают устанавливаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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