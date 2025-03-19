В Шумихинском округе (Курганская область) в аварии пострадал пассажир автомобиля «Рено Логан». ДТП произошло на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Об этом сообщается на официальной группе региональной ГАИ в социальной сети «ВКонтакте».
В результате столкновения пассажир «Рено Логан», мужчина 1957 года рождения, был госпитализирован. «Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для безопасного совершения маневра расстоянии», — сообщают в Госавтоинспекции.
Как указано в посте, водитель «ГАЗ НЕКСТ» при выполнении маневра обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Рено Логан». На данный момент обстоятельства и причины ДТП продолжают устанавливаться.
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