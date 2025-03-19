«Увезу тебя в я в тундру…»: кто из челябинцев войдет в команду нового главы Ненецкого АО Гехт

Губернатор НАО Ирина Гехт заберет из Челябинска трех сослуживцев

Без рекрутирования помощников в Челябинской области Ирина Гехт вряд ли обойдется Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Ирина Гехт возглавила Ненецкий автономный округ

Назначенная президентом Путиным врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт слишком мало проработала главой правительства Запорожья, чтобы обрасти там прочным связями. Зато несколько десятилетий ее работы во власти связаны с Челябинской областью, откуда наверняка и будет рекрутирована значительная часть команды нового главы НАО. Кто из сослуживцев Ирины Гехт может переехать вслед за ней в Арктику — выясняло URA.RU.

Практически никто не сомневается, что в Нарьян-Мар отправится Елена Галлямова. Она работала сначала вместе, а потом под началом Ирины Гехт вплоть до того момента, когда та сменила пост первого вице-губернатора Челябинской области на кресло главы правительства Запорожья.

Нарьян-Мар далеко не Челябинск. Но должность помощника губернатора стоит того, чтобы сменить климат.

Еще один кандидат — бывший вице-спикер челябинского парламента Константин Захаров. Летом прошлого года он, по приглашению Гехт, начал работать в правительстве Запорожской области. Но вряд ли успел «пустить корни» и вряд ли откажется от переезда — тем более, с перспективой повышения.

Захарову 58 лет. В 1992 году окончил Челябинский политехнический институт (ЧПИ, ныне ЮУрГУ) по специальности «Двигатели летательных аппаратов», в 1999 году — Российскую экономическую Академию им. Плеханова по специальности «Финансы и кредит», в 2003 году — Московскую Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Мастер делового администрирования». В 1997—2006 годах работал на челябинском заводу «Теплоприбор», достигнув поста гендиректора.

Констатин Захаров — один из самых вероятных кандидатов на работу под началом нового губернатора НАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По информации URA.RU, предложение поработать в НАО получит и экс-министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. Она всегда считалась креатурой Гехт — с избрания в 2015 году детским омбудсменом и назначения на минсоц в 2019 году. После того, как та стала главой правительства Запорожья, Буторина предпочла уволиться.

Некоторое время спокойно жила, работая замдиректора регионального Центра социальной защиты «Семья», подведомственного ее родному ведомству. Но теперь, как говорится, возможны варианты.

Судя по всему, спокойный период в жизни Ирины Буториной скоро закончится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Потерпите некоторое время. Сначала мне нужно вступить в должность и войти в курс дел округа, понять ситуацию. И только потом можно будет заняться кадровым назначениями», — заявила URA.RU сама Гехт.

Глава государства подписал указ о назначении Гехт врио Ненецкого автономного округа 18 марта. На встрече с главой государства с ней президент указал, что в НАО одна из серьезных ресурсных баз страны. Работу в органах госвласти Гехт начинала в родном Челябинске с должности первого замминистра социальных отношений региона. Работала на посту вице-губернатора, сенатора, председателя правительства Запорожья.

Сейчас Ирина Гехт руководит округом в статусе «врио». Однако полноправным руководителем она станет очень скоро — губернатора в автономном округе избирают депутаты регионального собрания. На очередное заседание они соберутся уже 20 марта — исход голосования вполне предсказуем.